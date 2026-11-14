Тейлър Фриц триумфира в Стокхолм

Водачът в схемата Тейлър Фриц (САЩ) спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка в зала от сериите АТР 250 в Стокхолм, Швеция.

Трофеят е общо 12-и в кариерата на американеца и първи за него на закрито.

Във финала Фриц се наложи над аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте с 6:2, 4:6, 7:6(3) за два часа и 14 минути игра.

Американският тенисист започна уверено и поведе с 4:1, след което с втория си пробив приключи сета при 6:2. Тиранте повиши нивото на играта си във втората част и осъществи обрат от 2:3 до 5:3, за да стигне до успешното 6:4 в своя полза.

Taylor Fritz vs the Stockholm trophy 🤣🏆 #bybitstockholmopen https://t.co/a1WhU9S8oQ — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2026

Последва оспорван трети сет, който бе решен след тайбрек. Аржентинецът имаше аванс от 3:2, преди Тейлър Фриц да спечели следващите пет точки, а с това и мача.

Така Фриц записа 46-ата си победа за сезона, изравнявайки постижението си от 2022 година.

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