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Пегула надделя над Носкова в капарира място на полуфиналите

  • 13 ное 2026 | 03:25
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Пегула надделя над Носкова в капарира място на полуфиналите

Джесика Пегула си осигури място на полуфиналите на Финалите на WTA в Индиън Уелс, Калифорния, след драматична победа в Група 1 срещу Линда Носкова с 7:6(2), 4:6, 7:5. Американската тенисистка се пребори за драматичния успех в три оспорвани сета, за да завърши на второ място в групата.

Мачът започна с изключително оспорван първи сет, в който Пегула надделя в тайбрека с 7:2 точки. Втората част премина под контрола на Носкова, която изравни резултата след 6:4. В решаващия трети сет американката показа по-здрави нерви в крайните моменти и пречупи съперничката си с 7:5.

Въпреки загубата, Носкова спечели Група 1, благодарение на предходните си успехи над Марта Костюк (6:2, 6:4) и Кори Гоф (6:3, 6:3). Пегула зае второто място в крайното класиране на групата и също продължава напред към елиминациите.

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Резултатът от срещата между Пегула и Носкова се отрази пряко на шампионката от предишни издания Коко Гоф. По-рано същия ден Гоф постигна победа над украинката Марта Костюк с 6:4, 7:5. Този успех обаче се оказа недостатъчен за американката.

За да продължи към полуфиналите, Гоф се надяваше на победа на Носкова над Пегула. Тъй като Пегула стигна до успеха в три сета, тя изпревари сънародничката си в класирането и изхвърли Гоф от турнира в груповата фаза.

С решаването на казуса в Група 1 вече са ясни първите две полуфиналистки в Калифорния. Линда Носкова и Джесика Пегула очакват своите съпернички от Група 2, където се състезават Арина Сабаленка, Мира Андреева, Елина Свитолина и Каролина Мухова.

Полуфиналните двубои на единично на Финалите на WTA в Индиън Уелс са насрочени за събота, 14 ноември. Победителките от двата сблъсъка ще се класират за решаващия мач за титлата в неделя.

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