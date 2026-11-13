Пегула надделя над Носкова в капарира място на полуфиналите

Джесика Пегула си осигури място на полуфиналите на Финалите на WTA в Индиън Уелс, Калифорния, след драматична победа в Група 1 срещу Линда Носкова с 7:6(2), 4:6, 7:5. Американската тенисистка се пребори за драматичния успех в три оспорвани сета, за да завърши на второ място в групата.

Мачът започна с изключително оспорван първи сет, в който Пегула надделя в тайбрека с 7:2 точки. Втората част премина под контрола на Носкова, която изравни резултата след 6:4. В решаващия трети сет американката показа по-здрави нерви в крайните моменти и пречупи съперничката си с 7:5.

Въпреки загубата, Носкова спечели Група 1, благодарение на предходните си успехи над Марта Костюк (6:2, 6:4) и Кори Гоф (6:3, 6:3). Пегула зае второто място в крайното класиране на групата и също продължава напред към елиминациите.

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Резултатът от срещата между Пегула и Носкова се отрази пряко на шампионката от предишни издания Коко Гоф. По-рано същия ден Гоф постигна победа над украинката Марта Костюк с 6:4, 7:5. Този успех обаче се оказа недостатъчен за американката.

За да продължи към полуфиналите, Гоф се надяваше на победа на Носкова над Пегула. Тъй като Пегула стигна до успеха в три сета, тя изпревари сънародничката си в класирането и изхвърли Гоф от турнира в груповата фаза.

С решаването на казуса в Група 1 вече са ясни първите две полуфиналистки в Калифорния. Линда Носкова и Джесика Пегула очакват своите съпернички от Група 2, където се състезават Арина Сабаленка, Мира Андреева, Елина Свитолина и Каролина Мухова.

Pegula d. Noskova 7-6 4-6 7-5 MATCH POINT SAVED Down a break in the 3rd set Jess advances to the WTA Finals semis, Coco Gauff is out She hit SIXTEEN ACES Insane composure from Jess to turn this around.. she even out-aced Linda ✅9th top 10 win of 2026 ✅52nd win of 2026 Mental & physical warrior 🇺🇸❤️ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 13, 2026

Полуфиналните двубои на единично на Финалите на WTA в Индиън Уелс са насрочени за събота, 14 ноември. Победителките от двата сблъсъка ще се класират за решаващия мач за титлата в неделя.

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