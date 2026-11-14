Андреева изравни постижение на Серина Уилямс

Впечатляващото представяне на Мира Андреева на Финалите на WTA продължи с убедителна победа в петък, благодарение на която рускинята подобри рекорд, принадлежал досега на Серина Уилямс.

Третата в световната ранглиста Андреева не показва никакви признаци на притеснение при дебютното си участие на сингъл в заключителния турнир за сезона. Тя победи Елина Свитолина и Арина Сабаленка в първите си два мача, при това с идентичен резултат – 6:4, 6:0. Тези два успеха означаваха, че 19-годишната рускиня вече си е гарантирала първото място в групата преди последния ден от груповата фаза. В заключителния си двубой тя неочаквано се изправи срещу своята сънародничка и близка приятелка Диана Шнайдер, която се включи в турнира като резерва след оттеглянето на Каролина Мухова поради заболяване.

Андреева допусна пробив още в първото си подаване, но след това пое пълен контрол върху срещата и постигна нова категорична победа в Индиън Уелс, надигравайки 11-ата в света с 6:2, 6:1. При дебютното си участие на Финалите на WTA Андреева остава единствената непобедена тенисистка в надпреварата на сингъл. В събота вечер тя ще се изправи срещу Джесика Пегула в дългоочакван полуфинален сблъсък.

Независимо от представянето си до края на турнира обаче рускинята вече записа името си в историята на Финалите на WTA. През 2025 година Андреева се класира за Финалите на WTA на двойки заедно с Шнайдер, но остана на крачка от дебюта си на сингъл в Рияд. Сега обаче тя не загуби време и започна участието си в престижната надпревара с три категорични победи срещу Свитолина, Сабаленка и Шнайдер.

На възраст от 19 години и 193 дни в началото на турнира Андреева стана най-младата тенисистка през XXI век, спечелила първите си три мача на сингъл във Финалите на WTA.

Според статистическата платформа Opta Ace по този начин тя подобри рекорда на Серина Уилямс, която беше на 20 години и 34 дни по време на Финалите на WTA през 2001 година. Тогава турнирът се провеждаше във формат на директни елиминации, а легендарната американка победи Силвия Фарина Елия, Жюстин Енен и Сандрин Тестю в първите си три срещи, за да достигне до финала.

Следващите най-млади тенисистки, постигнали подобно постижение през този век, са Петра Квитова (21 години и 230 дни) през 2011 година, Гарбине Мугуруса (22 години и 17 дни) през 2015 година и Слоун Стивънс (25 години и 216 дни) през 2018 година.

Андреева ще се надява да последва примера на Серина Уилямс и Петра Квитова, които успяха да спечелят титлата от Финалите на WTA още при дебютното си участие. Освен това рускинята изравни още един рекорд на Финалите на WTA, поставен преди близо две десетилетия от бившата №1 в света Жюстин Енен.

След като загуби само по четири гейма срещу Свитолина и Сабаленка, а след това едва три срещу Шнайдер, Андреева приключи груповата фаза с общо само 11 загубени гейма. Това е изравнен рекорд за най-малко загубени геймове в груповата фаза, откакто турнирът въведе този формат през 2003 година. Досега постижението принадлежеше на Жюстин Енен от 2007 година.

Тогава белгийката победи Йелена Янкович с 6:2, 6:2, Анна Чакветадзе с 6:1, 7:6(4) и Марион Бартоли с 6:0, 6:0, а впоследствие спечели и титлата. Андреева ще се изправи срещу Джесика Пегула в първия полуфинал в събота, като победителката ще срещне Елина Свитолина или Линда Носкова във финала в неделя.

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