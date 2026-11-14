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Андреева с нова безапелационна победа на Финалите на WTA, чака я сблъсък с Джесика Пегула

  • 14 ное 2026 | 01:25
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Андреева с нова безапелационна победа на Финалите на WTA, чака я сблъсък с Джесика Пегула

Мира Андреева продължава безапелационното си представяне на Финалите на WTA в Индиън Уелс. 19-годишната шампионка от Ролан Гарос и №3 в световната ранглиста завърши груповата фаза с три победи от три мача и без нито един изгубен сет, след като в последния си двубой от групата се наложи над Диана Шнайдер с 6:2, 6:1.

Шнайдер, която е постоянна партньорка на Андреева в надпреварите на двойки, влезе в турнира в последния възможен момент като втора резерва. Това се наложи след оттеглянето на чехкинята Каролина Мухова, която бе принудена да се откаже от мача поради стомашно-чревно заболяване.

Срещата започна по-добре за Шнайдер, която влезе устремно в двубоя и поведе с 2:0 гейма в първия сет. Реакцията на Андреева обаче бе моментална и изключително впечатляваща. Третата поставена пое пълния контрол върху събитията на корта, спечели следващите шест последователни гейма и затвори първата част при 6:2. Серията на Андреева продължи и във втория сет, като тя спечели общо 12 от последните 15 гейма в мача, с което подпечата успеха си за малко над час игра.

С това постижение Андреева се превърна в най-младата полуфиналистка на Финалите на WTA от 2009 г. насам, когато Каролин Возняцки достигна до тази фаза на турнира.

На полуфиналите в Индиън Уелс Мира Андреева ще се изправи срещу №5 в ранглистата Джесика Пегула от САЩ. Пегула си осигури място в елиминациите след драма с три сета срещу Линда Носкова.

От другата страна на схемата в турнира са чехкинята Линда Носкова и победителката от директния сблъсък между Арина Сабаленка и Елина Свитолина, които ще определят втората полуфинална двойка в надпреварата.

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