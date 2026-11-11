Кейн посочи кой друг играч на Байерн може да вземе "Златната топка" и какво иска да е постигнал след 5 години

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн вярва, че и други футболисти на Байерн (Мюнхен) могат да спечелят приза за най-добър играч в света през следващите години. Той посочи като фаворит за това французина Майкъл Олисе.
"Мисля, че и други футболисти на Байерн могат да спечелят наградата. Олисе влезе в десетката през тази година (б.ред. - с 9-о място) и до момента прави силен сезон. Той наистина има шанс", заяви Кейн в интервю за "Билд".
"Преходът към Байерн беше голяма крачка в кариерата ми, а също и за семейството ми. Исках да си поставя предизвикателство и да разбера до какво ниво все още мога да стигна. Още откакто се присъединих към този клуб, посрещането, което получихме тук, беше наистина невероятно. Да усетя подкрепата на клуба, на персонала, на треньора и на съотборниците ми по време на цялото ми пътуване към „Златната топка“ беше нещо много специално. Без тях нямаше да спечеля „Златната топка“.
Винаги съм вярвал в себе си и знаех, че има ниво, до което мога да стигна. Знаех, че ако продължавам да се изправям пред такива важни моменти, това ще извади най-доброто от мен, особено с качеството на играчите около мен. Когато погледнеш клуб като Байерн, който постоянно играе в големи мачове, печели трофеи и бележи голове, знаех, че да бъда в тази среда може да ми помогне да достигна ниво, което хората никога преди не са виждали от мен. Преминаването в Байерн ми помогна да постигна това. Отборът и цялата среда около клуба ми позволиха да достигна ново ниво. Това, според мен, е ролята, която „Байерн“ изигра, за да ми помогне да спечеля „Златната топка“, добави англичанинът.
"Рекордът за голове в Премиър лийг? В момента фокусът ми е в Байерн. Имаме страхотен отбор и фантастичен треньор, и аз съм изключително щастлив тук. Никога не бих изключил възможността някой ден да подобря рекорда за най-много отбелязани голове в историята на Висшата лига. Но в момента това не е основният ми фокус“, каза още Кейн.
На въпрос какво му харесва най-много в Мюнхен, капитанът на Англия отговаря: „Животът в града е фантастичен. Аз и семейството ми не знаехме какво да очакваме, преди да се преместим тук. Бяхме прекарали целия си живот в Лондон, така че това беше голяма крачка за всички нас. Но бяхме изключително приятно изненадани. Мюнхен е красив град. Феновете и хората тук ни посрещнаха с невероятно топло гостоприемство. Обичаме да прекарваме време на открито. Съпругата ми и децата ми обичат да карат ски през зимата, а всички ние обичаме да правим дълги разходки в гората. Наистина се наслаждаваме на всяка секунда тук".
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След спечелването на наградата Кейн продължи договора си с Байерн до 2029 г. "До пет години ми се иска да съм спечелил поне веднъж Шампионската лига с Байерн и да имам трофей с английския национален отбор", завършва Кейн.
До момента той има по 4 попадения в Бундеслигата и в Шампионската лига.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google