Кейн посочи кой друг играч на Байерн може да вземе "Златната топка" и какво иска да е постигнал след 5 години

Носителят на "Златната топка" Хари Кейн вярва, че и други футболисти на Байерн (Мюнхен) могат да спечелят приза за най-добър играч в света през следващите години. Той посочи като фаворит за това французина Майкъл Олисе.

"Мисля, че и други футболисти на Байерн могат да спечелят наградата. Олисе влезе в десетката през тази година (б.ред. - с 9-о място) и до момента прави силен сезон. Той наистина има шанс", заяви Кейн в интервю за "Билд".

Harry Kane on the possibility of winning the Ballon d'Or again next year, and which Bayern player could win it instead: "I'm really proud and happy to have won the Ballon d’Or. Of course, I would love to win it again. But I know there are many other great players who also have a chance. We’ll see. I think several Bayern players could win it. Michael made it into the top 10 this year and has been having such a strong season so far - he certainly has a chance." [@cfbayern, @SPORTBILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

"Преходът към Байерн беше голяма крачка в кариерата ми, а също и за семейството ми. Исках да си поставя предизвикателство и да разбера до какво ниво все още мога да стигна. Още откакто се присъединих към този клуб, посрещането, което получихме тук, беше наистина невероятно. Да усетя подкрепата на клуба, на персонала, на треньора и на съотборниците ми по време на цялото ми пътуване към „Златната топка“ беше нещо много специално. Без тях нямаше да спечеля „Златната топка“.

• What do you particularly enjoy about living and playing football in Munich? Kane: "Life in Munich is fantastic. My family and I didn’t really know what to expect before moving here. We had spent our entire lives in London, so it was a big step for all of us. But we have been incredibly pleasantly surprised. Munich is a beautiful city. The fans and the people here have given me and my family an incredibly warm welcome. We love spending time outdoors. My wife and kids enjoy skiing in winter, and we all love going for long walks in the forest. We’re truly enjoying every second here." [@cfbayern, @SPORTBILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

Винаги съм вярвал в себе си и знаех, че има ниво, до което мога да стигна. Знаех, че ако продължавам да се изправям пред такива важни моменти, това ще извади най-доброто от мен, особено с качеството на играчите около мен. Когато погледнеш клуб като Байерн, който постоянно играе в големи мачове, печели трофеи и бележи голове, знаех, че да бъда в тази среда може да ми помогне да достигна ниво, което хората никога преди не са виждали от мен. Преминаването в Байерн ми помогна да постигна това. Отборът и цялата среда около клуба ми позволиха да достигна ново ниво. Това, според мен, е ролята, която „Байерн“ изигра, за да ми помогне да спечеля „Златната топка“, добави англичанинът.

"Рекордът за голове в Премиър лийг? В момента фокусът ми е в Байерн. Имаме страхотен отбор и фантастичен треньор, и аз съм изключително щастлив тук. Никога не бих изключил възможността някой ден да подобря рекорда за най-много отбелязани голове в историята на Висшата лига. Но в момента това не е основният ми фокус“, каза още Кейн.

• Question: Imagine we were to conduct this interview again in five years’ time. What would you need to have won by then to be able to say: “My career is complete”? Kane: "In five years’ time, I would like to have won the Champions League with Bayern at least once and a trophy with England." [@SPORTBILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

На въпрос какво му харесва най-много в Мюнхен, капитанът на Англия отговаря: „Животът в града е фантастичен. Аз и семейството ми не знаехме какво да очакваме, преди да се преместим тук. Бяхме прекарали целия си живот в Лондон, така че това беше голяма крачка за всички нас. Но бяхме изключително приятно изненадани. Мюнхен е красив град. Феновете и хората тук ни посрещнаха с невероятно топло гостоприемство. Обичаме да прекарваме време на открито. Съпругата ми и децата ми обичат да карат ски през зимата, а всички ние обичаме да правим дълги разходки в гората. Наистина се наслаждаваме на всяка секунда тук".

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След спечелването на наградата Кейн продължи договора си с Байерн до 2029 г. "До пет години ми се иска да съм спечелил поне веднъж Шампионската лига с Байерн и да имам трофей с английския национален отбор", завършва Кейн.

До момента той има по 4 попадения в Бундеслигата и в Шампионската лига.

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