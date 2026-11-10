Неочакван обрат в кариерата на Лорис Кариус осем години след кошмара срещу Реал Мадрид

Лорис Кариус преживя един от най-тежките моменти в историята на Шампионската лига през 2018 година, когато допусна фатални грешки на вратата във финалния сблъсък между Ливърпул и Реал Мадрид. Осем години по-късно обаче германският страж е на прага на сензационно завръщане сред европейския елит заради сериозен интерес от страна на Байерн (Мюнхен).

След онзи злополучен мач в Киев кариерата на Кариус тръгна рязко надолу. Той бе преотстъпван на Бешикташ и Унион, а след това подписа с Нюкасъл, за който записа едва два мача, единият от които финал за "Карабао Къп" срещу Манчестър Юнайтед.

След нов период без отбор стражът се завърна в родината си, където кариерата му преживя истински ренесанс. През януари 2025 година той подписа с втородивизионния тогава Шалке като резерва на Юстин Хеекерен. Кариус обаче успя да пребори конкуренцията за титулярното място, заслужи два нови договора и помогна на тима от Гелзенкирхен да спечели титлата във втория ешелон и да се завърне в елита. През настоящата кампания 33-годишният вратар вече има 10 изиграни срещи за Шалке, от които 8 в Бундеслигата.

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Въпреки че тимът от Гелзенкирхен заема незавидното 17-о място от 18 отбора в класирането, изявите на Лорис Кариус привлякоха сериозно внимание. Представянето му е толкова убедително, че Байерн Мюнхен обмисля неговото привличане.

Според информация на журналиста Флориан Плетенберг Кариус е включен в списъка на баварците за нов страж, като напълно отговаря на профила, който клубът търси.

Капитанът на гранда Мануел Нойер отново напусна терена с контузия при успеха с 2:1 над Майнц, като очакванията са ветеранът да сложи край на състезателната си кариера след края на настоящата кампания. Като друг потенциален кандидат за поста се спряга и германският вратар на Фулъм Бернд Лено.

Изглежда, че ръководството на шампионите е било впечатлено най-вече от един конкретен двубой. През септември Кариус направи фамозен мач срещу баварците при нулевото равенство, записвайки пет спасявания и отказвайки носителя на „Златната топка“ Хари Кейн.

Геройството на вратаря сложи край на серията на Байерн от 59 поредни срещи с отбелязан гол и спаси Шалке от 13-а последователна загуба срещу този съперник. Този резултат донесе на тима и първа точка в Бундеслигата от повече от три години насам.

Блестящите намеси под рамката сега могат да му осигурят сензационен трансфер в най-големия германски клуб – близо осем години след най-кошмарната нощ в кариерата му.

🚨🧤EXCL | Loris Karius now also on FC Bayern’s shortlist due to his experience and performances. 33 y/o also fits the profile Bayern are looking for. His contract with Schalke 04 expires in 2028. Much will depend on whether Schalke manage to secure promotion or not. #S04 @SkySportDE 🇩🇪 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 9, 2026

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