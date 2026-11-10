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Отлична новина: Компани се завърна на базата на Байерн

  • 10 ное 2026 | 12:21
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Отлична новина: Компани се завърна на базата на Байерн

Радостна новина зарадва феновете на футбола във вторник сутринта. Старши треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани се завърна на клубната база на „Зебенер Щрасе“, след като през последните седмици имаше здравословни проблеми. Още малко след 10:00 часа белгийският специалист бе на работното си място в своя кабинет.

На клубната база Компани бе поздравен от асистента си Флорибер Нгалула, а впоследствие проведе и по-дълъг разговор със спортния директор Кристоф Фройнд. От прозореца на офиса си наставникът наблюдаваше възстановителните тренировки на контузените играчи, сред които Луис Диас и Джамал Мусиала.

Припомняме, че на 23 октомври белгиецът колабира край терена по време на занимание на втория отбор на Байерн и бе приет по спешност в болница. При падането специалистът извади и рамото си, а след обстойни медицински прегледи му бе диагностицирано дразнене на мозъчната обвивка, предшествано от инфекция и силно главоболие.

По време на отсъствието му отборът бе воден успешно от помощниците Аарън Данкс и Рене Марич. Под тяхно ръководство баварците записаха победа с 2:0 над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, а преди международната пауза надделяха и над Майнц с 2:1 като гост.

„Последните седмици за пореден път доказаха, че трудните моменти разкриват силата на хората около теб. Гордея се със сплотеността, характера и отдадеността, които всички в този невероятен клуб показаха. Продължаваме напред заедно и се радваме, че Венсан се връща там, където му е мястото“, написа Данкс в своя профил в Инстаграм.

Очаква се Компани официално да застане отново край страничната линия за шампионатния двубой от Бундеслигата срещу Кьолн на 20 ноември.

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