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Кейн преподписа с Байерн, новият договор го превръща в най-високоплатения футболист в Европа

  • 5 ное 2026 | 10:53
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Хари Кейн подписа нов тригодишен договор с Байерн Мюнхен, който ще го задържи в германския гранд до лятото на 2029 година, обявиха официално от клуба. Новината идва малко повече от седмица след спечелването на „Златната топка“ от английския нападател, а според информацията на „Сън“ новият контракт ще го превърне в най-високоплатения футболист в Европа.

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33-годишният голмайстор ще получава по 401 115 паунда на седмица, или малко над 20,8 милиона паунда годишно, без да се включват бонусите. Така възнаграждението му ще надхвърли това на звездите на Манчестър Сити и Реал Мадрид Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе според посочените от изданието данни. Кейн пристигна в Мюнхен от Тотнъм през 2023 година и бързо се превърна в основна фигура в състава на Венсан Компани.

„Чувствам се като у дома си в Байерн. От първия ден отношението на клуба, феновете, съотборниците и треньора към мен беше невероятно. Семейството ми също е щастливо в Мюнхен и искам да продължа да печеля трофеи с този отбор“, заяви английският национал. През миналия сезон той реализира 73 гола за клуба и националния отбор, а 61 от тях бяха с екипа на Байерн.

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Снимки: Gettyimages

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