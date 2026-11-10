За първи път носителят на "Златната топка" не попадна в идеалния отбор на ФИФПРО, ето на колко остана Кейн

Вчера Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) обяви идеалния отбор на света за 2026 година. Интересното е, че за първи път в историята (б.ред. - от 2005 година, когато започва да се организира анкетата) в него на попадна актуалният носител на "Златна топка". Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн не бе част от формацията, въпреки че в нея има цели четирима атакуващи футболисти. Килиан Мбапе, Ламин Ямал, Лионел Меси и Ерлинг Холанд обаче са получи повече гласове от капитана на Англия. Разликата межди Кейн, който е получил 27,6%, и Холанд, който е с 28.4% е малка, но все пак се оказа решаваща за прецедента. Майкъл Олисе, Хвича Кварацхелия, Кристиано Роналдо, Усман Дембеле и Рафиня запълват офанзивната десетка.

How 19,806 professional men’s footballers voted for the 2026 FIFPRO Men’s #World11 📊 https://t.co/Exd0tK0V4g — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

В анкетата за мъжкия отбор са гласували 19 806 професионални играчи от 73 страни. Има се предвид представянето от 4 август 2025 до 19 юли 2026 година. Кандидатите трябва да са изиграли поне 30 официални мача в този период. Всеки гласоподавател е избирал по трима футболисти на всяка позиция, а местата са разпределени според получения вот.

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