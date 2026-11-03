Кейн: Моуриньо ми помогна да достигна това ниво

Хари Кейн си припомни паметен разговор с Жозе Моуриньо от съвместния им престой в Тотнъм, в който разкрил пред португалския специалист желанието си да достигне нивото на Кристиано Роналдо и Лионел Меси. На пресконференцията преди сблъсъка между Байерн и Атлетико Мадрид от Шампионската лига на УЕФА, носителят на „Златната топка“ обясни как тази амбиция му е помогнала да намери ново измерение в кариерата си и подчерта значението на трансфера си в Германия.

„Бях в етап от кариерата си, в който чувствах, че вече съм постигнал много и съм на ниво, от което бях изключително доволен, но знаех, че мога да стигна още по-далеч. Усещах, че има детайли, в които мога да се подобря, и исках да разгърна пълния си потенциал“, започна той.

„Диалогът с Жозе беше най-вече за това да достигна своя максимум. Той ми помогна и усетих, че от този момент играта ми се промени до известна степен. Даде ми повече свобода“, спомни си нападателят.

Кейн вярва, че преминаването в клуб, свикнал постоянно да играе в най-големите мачове и да печели трофеи, също е било ключово за този прогрес. „Когато гледах клубове като Байерн редовно да участват в големи дербита, да печелят титли и да бележат голове, знаех, че ако бъда в такава среда, мога да покажа ниво, каквото никой досега не е виждал“, заяви англичанинът.

Английският национал засегна и трансфера си в Мюнхен през лятото на 2023 година, подчертавайки огромното му значение: „Това беше много важна крачка в кариерата ми. Щеше да е лесно да остана в зоната си на комфорт, където знаех, че винаги ще играя, но исках да се предизвикам и да израсна още повече“.

„Байерн промени живота ми както на терена, така и извън него. Преместването в друга страна с моето семейство, топлото посрещане и цялото преживяване са наистина невероятни. Изключително щастлив съм от това свое решение“, призна той.

Запитан дали английските медии и привърженици са били несправедливи към него, Кейн изрази известни резерви: „Не съм сигурен. Все още има много хора, които ме уважават и ценят. Всеки, който познава и разбира футбола, винаги е харесвал начина, по който играя“.

„В социалните мрежи и сред феновете винаги има критици. Тъй като прекарах дълго време без отборен трофей, някои хора използваха това срещу мен. Но тези, които наистина разбират от футбол, винаги са оценявали представянето ми. Откакто дойдох в Байерн, дори усещам, че това признание се засили“, допълни той.

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Снимки: Gettyimages