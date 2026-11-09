Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Победата на ЦСКА с 3:0 над Левски изкачи “червените” на върха на класирането. Играчите на Маркус Гиздол събраха 34 точки в актива си и са с две повече от тези на Хулио Веласкес. Тимът от “Герена” обаче е с мач по-малко и може да си върне лидерската позиция, ако победи Лудогорец в отложения двубой между двата състава.

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Любопитно е каква бе позицията на двата отбора точно по същото време на годината. Интересно е, че след 13 изиграни мачове Левски е с абсолютно същият актив, както през миналия сезон. И тогава, и сега “сините” са с 32, събрани след десет победи, две равенства и една загуба. Тогава отборът бе загубил от Локомотив (Пловдив) и направил равенства с Ботев (Враца) и Лудогорец. Сега съставът от "Герена" има хиксове с Арда и отново Ботев (Враца), а поражението е вчерашното от вечния съперник.

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ЦСКА пък е на коренно различно положение днес отпреди една година. Тогава “армейците” след 14 мача са с 19 точки, събрани след четири победи, седем равни и три загуби. Тогава "червените" записаха ужасяващ старт и за първите 11 кръга бяха взели само един измъчен успех над Септември, спечелен в продължението.

Лудогорец от своя страна през настоящия сезон се представя по-добре от това, което направи преди приблизително 365 дни. Сега “орлите” са с 30 точки от 13 мача, докато тогава бяха с шест по-малко - 24. ЦСКА 1948 пък върви по приблизително същия график, както преди година. “Червените” днес са с 29 точки, докато преди година са били с една повече - 30 от 14 мача.

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