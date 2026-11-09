Петър Колев: ЦСКА бе запазил по-добър състав за дербито

Бившият футболист на редица български отбори и настоящ футболен треньор Петър Колев бе гост в актуално студио дерби, където коментира дербито на елита, спечелено вчера от ЦСКА срещу Левски с 3:0.

„Като че ли Гиздол бе запазил по-добър състав за дербито от този, с който игра в Атина срещу Панатинайкос. В началото Левски бе по-активен, но след втория гол срещата влезе в едно равностойно русло. Футболистите на ЦСКА сякаш се успокоиха, но въпреки това Левски имаше възможност да се върне в мача през тази първа част, ала Рейналдо не успя да се възползва. В същото време ЦСКА демонстрира убийствена успеваемост с два гола от две ситуации. В Левски разочароваха футболистите, които трябваше в този мач да заменят, как да го кажем – по-основните състезатели“, коментира Колев.

Според него тактическите решения на армейския треньор винаги са давали предимство с един свободен играч повече от противника, които се е оказало решаващо за изхода от дербито. Според Петър Колев повече трябва да се залага на български треньори и футболисти, а наставник на националите най-добре е да е наш сънародник.

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