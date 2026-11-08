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Жордао: На 100% вярвам, че можем да останем на върха и да станем шампиони

  • 8 ное 2026 | 20:22
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Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао коментира победата с 3:0 над Левски в дербито. Португалският халф определи успеха като заслужен и изрази увереност, че „червените“ могат да запазят първото място и да спечелят титлата.

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„Знаем, че в този тип мачове понякога не е важно кой играе по-добре, а кой иска повече, кой се бори повече. Заслужено спечелихме. Не очаквах 3:0, но резултатът е заслужен. Вкарахме първи, имахме контрол върху топката и върху мача“, заяви Жордао.

Полузащитникът подчерта, че отборът продължава да се развива и има възможност да задържи лидерската си позиция.

„Мисля на 100%, че можем да задържим първото място. Израстваме като отбор. В добра позиция сме да запазим това място“, каза капитанът на ЦСКА.

Жордао благодари и на привържениците за подкрепата.

„Феновете бяха невероятни. Подкрепят ни във всеки мач, дори при гостувания. Искам да продължават да вярват в нас, за да можем да им донесем титлата. Ще е трудно, но имаме доста шансове. Продължаваме да вярваме и сме способни да станем шампиони“, добави той.

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