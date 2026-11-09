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Константин Мирчев: ЦСКА спечели с по-голяма агресия

  • 9 ное 2026 | 15:02
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Бившият футболист и бивш помощник треньор на ЦСКА Константин Мирчев коментира битката между Левски и ЦСКА в актуално студио “Дерби“. В този мач червените се наложиха с 3:0.

„На мен много ми хареса този мач като динамика и игра. Харесаха ми футболните достойнства. Хареса ми настроението в играта на двата отбора и обстановката по трибуните. Трябва да поздравим отбора на ЦСКА за категоричната победа. ЦСКА спечели с футболни достойнства, но червените спечелиха с повече агресия и повече спечелени единоборства. Отборът на ЦСКА изглеждаше и по-свеж от този на Левски. Адмирации за хората, които не се показват често пред камерите, но те са свършили изключителна работа в тези два дни за възстановяването на играчите след тежкото пътуване и мача с Панатинайкос“, заяви Мирчев.

Той отличи Сенси, Питас и Годой от червените и призна, че Гиздол и надхитрил своя колега Веласкес. Според него обаче по-важна от победата в дербито е стратегията за развитие на всички нива, която следва ръководството на ЦСКА. Мирчев коментира, че за състоянието на българския държавен тим не са виновни само родните треньори и играчите в клубовете. Въпреки проблемите за него България трябва да има българин за треньор.

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