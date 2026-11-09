Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА

Феновете на ЦСКА избраха Теодор Иванов за №1 срещу Левски

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 339
  • 0

Теодор Иванов бе избран от привържениците на ЦСКА за Играч на мача при победата с 3:0 над Левски във вчерашното дерби.

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром
ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

Защитникът събра 26% от гласовете в клубното приложение MyCSKA и зае първото място във вота на феновете.

Иванов допринесе за успеха на „червените“ и с асистенция за откриващото попадение в срещата.

Теодор Иванов: Показахме голямо сърце! Помислиха, че съм прекалено бавен
Теодор Иванов: Показахме голямо сърце! Помислиха, че съм прекалено бавен

От ЦСКА благодариха на всички, участвали в гласуването, и призоваха привържениците да продължат да избират своя Играч на мача чрез MyCSKA.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Черноморец 0:3 Янтра

Черноморец 0:3 Янтра

  • 9 ное 2026 | 15:19
  • 441
  • 0
ЦСКА обяви девет национали

ЦСКА обяви девет национали

  • 9 ное 2026 | 15:15
  • 209
  • 0
Константин Мирчев: ЦСКА спечели с по-голяма агресия

Константин Мирчев: ЦСКА спечели с по-голяма агресия

  • 9 ное 2026 | 15:02
  • 209
  • 0
България (U19) гони първото място в групата, обяви селекционерът Тодор Янчев

България (U19) гони първото място в групата, обяви селекционерът Тодор Янчев

  • 9 ное 2026 | 15:00
  • 278
  • 1
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 699
  • 0
Пирин вкара пет на Дунав при U18

Пирин вкара пет на Дунав при U18

  • 9 ное 2026 | 14:39
  • 250
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

Анализът на Нико Петров: Левски беше в будна кома

  • 9 ное 2026 | 14:24
  • 1959
  • 10
Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

Левски върви по шампионския си график, ЦСКА е на друга вълна - къде бяха "сини" и "червени" преди година?

  • 9 ное 2026 | 13:06
  • 6515
  • 16
Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

  • 9 ное 2026 | 12:42
  • 12546
  • 65
ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
  • 10863
  • 58
Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

Национали застават пред медиите - очаквайте на живо!

  • 9 ное 2026 | 14:52
  • 699
  • 0
Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

Има нов фаворит за мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, въпреки че Карик твърди, че ще остане

  • 9 ное 2026 | 10:45
  • 13733
  • 9