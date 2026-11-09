Феновете на ЦСКА избраха Теодор Иванов за №1 срещу Левски

Теодор Иванов бе избран от привържениците на ЦСКА за Играч на мача при победата с 3:0 над Левски във вчерашното дерби.

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Защитникът събра 26% от гласовете в клубното приложение MyCSKA и зае първото място във вота на феновете.

Иванов допринесе за успеха на „червените“ и с асистенция за откриващото попадение в срещата.

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От ЦСКА благодариха на всички, участвали в гласуването, и призоваха привържениците да продължат да избират своя Играч на мача чрез MyCSKA.

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