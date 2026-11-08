Питас: ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас, който отбеляза втория гол при победата с 3:0 над Левски, сподели след края на срещата, че отборът е показал, че иска трите точки повече от своя съперник. Националът на Кипър заяви, че целта пред "армейците" е шампионската титла.

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"Днес беше един много добър ден за нас. Показахме, че заслужавахме победата. Бяхме по-добрият отбор, вкарахме, победихме. Труден мач, всяко дерби е различно. Ние сме постоянни, опитваме да бъдем по-добри и по-добри и днес го показахме. Във футбола не знаеш как ще тръгне мачът. Левски е добър отбор, но ние показахме, че искаме повече победата.

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Твърде рано е. ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата. Днес ще празнуваме, ще се насладим на тази победа. Треньорът е зад нас, подкрепя ни. Имаме много добър треньорски щаб. Не вкарвам обикновено с левия крак, но днешният ден беше добър за мен. Много съм щастлив!", каза Питас.

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