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ЦСКА в клуба на непобедените в Европа с още 23 отбора

  • 9 ное 2026 | 10:32
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Отборът на ЦСКА остана единственият роден тим, който все още не познава загубата през този сезон в efbet Лига. “Червените” победиха с 3:0 Левски и така нанесоха първо поражение на “сините”, които също бяха с 0 в графата на загубите до този момент. “Армейците” остават в елитния клуб на непобедени тимове в Европа от началото на шампионатите, като към момента там са още 23 тима, сред които личат имената на Байерн (Мюнхен), Лацио, Рома, Цървена звезда и други.

Най-дълга към момента е серията на уелския Ню Сейнтс, който е с 16 мача без поражение от началото на сезона. ЦСКА е с 14 срещи - колкото са и Дунайска стреда, Славия (Прага) и Митдиланд и е на трета позиция в своеобразната класация. Само един отбор в Европа пък освен че е непобеден е и с актив от само и единствено победи - Порто с 11 успеха от началото на португалския шампионат.

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром
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Преди уикенда тази група бе с шест отбора по-голяма, включително и Левски, но загуби записаха освен "сините" още Лугано, Фейенорд, Карабах, Аполон (Лимасон) и Виртус от Сан Марино.

Ето всички непобедени отбори в Европа за първенство:
Ню Сейнтс (Уелс) - 16 мача
Цървена звезда (Сърбия) - 15
Дунайска Стреда (Словакия), ЦСКА (България), Славия Прага (Чехия), Мидтиланд (Дания) - 14
Пюник (Армения), УНА Щрасен (Люксембург) - 13
Ред Бул Залцбург (Австрия) - 12
Порто (Португалия), Лацио (Италия), Юнион Сен Жилоа (Белгия), Рома (Италия)- 11
Макаби Тел Авив (Израел) - 10
Байерн Мюнхен (Германия), Борусия Дортмунд (Германия), Бруно’с Магпайс (Гибралтар)- 9
Санта Колома (Андора), Фолгоре (Сан Марино), Линкълн Ред Импс (Гибралтар), Сейнт Джоузефс (Гибралтар), Тре Пене (Сан Марино), Интер Ескалдес (Андора), Ла Фиорита (Сан Марино) - 8

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