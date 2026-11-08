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ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
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Андрей Йорданов: Бях сигурен, че ще победим

  • 8 ное 2026 | 19:50
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Защитникът на ЦСКА Андрей Йорданов говори след класическата победа с 3:0 над Левски. Бранителят на "армейците" разкри, че е бил убеден в крайния успех, като заяви, че според него в края на първото полувреме е имало дузпа в тяхна полза.

"От първата до последната минута показахме, че искаме да спечелим този мач повече от отбора на Левски. Бях сигурен, че ще победим, защото вярвам във всеки един в съблекалнята. Ние сме много сплотени като колектив. Изпълнихме перфектно нашия план и се поздравихме с тази победа.

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Каквото и да кажа за публиката, ще е малко. Радвам се, че успяхме да ги зарадваме. Съжаляваме, че на откриването на стадиона не успяхме да ги зарадваме, но днес го направихме.

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Не искам да коментирам съдийството, но за мен в края на първото полувреме имаше стопроцентова дузпа. Кристиан Димитров щеше да скъса тениската на Годой", сподели Йорданов.

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