Андрей Йорданов: Бях сигурен, че ще победим

Защитникът на ЦСКА Андрей Йорданов говори след класическата победа с 3:0 над Левски. Бранителят на "армейците" разкри, че е бил убеден в крайния успех, като заяви, че според него в края на първото полувреме е имало дузпа в тяхна полза.

"От първата до последната минута показахме, че искаме да спечелим този мач повече от отбора на Левски. Бях сигурен, че ще победим, защото вярвам във всеки един в съблекалнята. Ние сме много сплотени като колектив. Изпълнихме перфектно нашия план и се поздравихме с тази победа.

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Каквото и да кажа за публиката, ще е малко. Радвам се, че успяхме да ги зарадваме. Съжаляваме, че на откриването на стадиона не успяхме да ги зарадваме, но днес го направихме.

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Не искам да коментирам съдийството, но за мен в края на първото полувреме имаше стопроцентова дузпа. Кристиан Димитров щеше да скъса тениската на Годой", сподели Йорданов.

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