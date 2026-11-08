Мартино: Ние бяхме отборът, който се раздаде повече

Анжело Мартино сподели впечатленията си след победата на ЦСКА с 3:0 над Левски в дербито. Футболистът на „червените“ заяви, че неговият тим е вложил повече усилия, и изрази радостта си от първото място в класирането.

ЦСКА разпиля Левски за втори пореден път! “Червените” са на върха след нов разгром

„Тази вечер мисля, че ние бяхме тимът, който се стараеше да играе и да отбележи. Не очакваш три гола в дерби, но това е много добре за нас. Радваме се, че сме на върха в класирането“, заяви Мартино.

„Дербито не можеш да го сравниш с останалите мачове. Никога не знаеш какво ще стане. Трябва да вложиш много повече усилия и накрая мисля, че ние бяхме отборът, който се раздаде повече“, добави той.

Мартино коментира и съдийските отсъждания: „Не мога да коментирам съдийските решения. С някои може би не бях съгласен, но в крайна сметка това е мачът“.

„Време е да си починем в паузата и да отделим време на семейството и приятелите“, завърши футболистът на ЦСКА.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google