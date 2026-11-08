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ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
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Мартино: Ние бяхме отборът, който се раздаде повече

  • 8 ное 2026 | 19:49
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Анжело Мартино сподели впечатленията си след победата на ЦСКА с 3:0 над Левски в дербито. Футболистът на „червените“ заяви, че неговият тим е вложил повече усилия, и изрази радостта си от първото място в класирането.

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„Тази вечер мисля, че ние бяхме тимът, който се стараеше да играе и да отбележи. Не очакваш три гола в дерби, но това е много добре за нас. Радваме се, че сме на върха в класирането“, заяви Мартино.

„Дербито не можеш да го сравниш с останалите мачове. Никога не знаеш какво ще стане. Трябва да вложиш много повече усилия и накрая мисля, че ние бяхме отборът, който се раздаде повече“, добави той.

Мартино коментира и съдийските отсъждания: „Не мога да коментирам съдийските решения. С някои може би не бях съгласен, но в крайна сметка това е мачът“.

„Време е да си починем в паузата и да отделим време на семейството и приятелите“, завърши футболистът на ЦСКА.

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