Веласкес с голямо признание за играч на ЦСКА, обяви го за технически най-добрия

Наставникът на Левски Хулио Веласкес се изказа изключително ласкаво за качествата на плеймейкъра на ЦСКА Стефано Сенси. Испанецът обяви италианския халф за технически най-добрия играч в българското първенство.
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"Те имат различен стил от нашия. Също така, ако анализираме 11-те, които започнаха, имат добри физически футболисти, както и най-добрият играч в лигата технически – Сенси", разясни Хулио Веласкес.
Снимки: Sportal.bg