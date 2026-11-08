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ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Костадинов: Не заслужавахме да спечелим, извинявам се от името на целия отбор

  • 8 ное 2026 | 19:38
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Спортният директор на Левски Георги Костадинов коментира загубата с 0:3 от ЦСКА в дербито. Той се извини от името на целия отбор и призова за единство и поемане на отговорност.

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„Доста сме разочаровани, но истината е, че днес не заслужавахме да спечелим. Има такива трудни моменти. Единственият начин да преодолееш такъв момент е да се обединиш, да не обвиняваш човека до теб, а точно обратното – сам да поемеш отговорността“, заяви Костадинов.

„Не искам да се оправдавам след такава загуба. Единствено мога да се извиня от името на целия отбор“, добави спортният директор на „сините“.

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