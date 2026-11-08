Теодор Иванов: Показахме голямо сърце! Помислиха, че съм прекалено бавен

Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов сподели първите си впечатления след категоричния успех с 3:0 над Левски в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига.

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"Един прекрасен финал преди паузата за националните отбори. Беше ни доста тежко, но показахме голямо сърце от нас и нашите фенове. Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме. Този мач се играе на сърце. Те си помислиха, че съм прекалено бавен, но аз не съм такъв", заяви младият бранител на "червените".

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