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ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Левски

Теодор Иванов: Показахме голямо сърце! Помислиха, че съм прекалено бавен

  • 8 ное 2026 | 19:13
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Централният защитник на ЦСКА Теодор Иванов сподели първите си впечатления след категоричния успех с 3:0 над Левски в сблъсък от 13-ия кръг на efbet Лига.

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"Един прекрасен финал преди паузата за националните отбори. Беше ни доста тежко, но показахме голямо сърце от нас и нашите фенове. Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме. Този мач се играе на сърце. Те си помислиха, че съм прекалено бавен, но аз не съм такъв", заяви младият бранител на "червените".

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