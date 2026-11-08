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ЦСКА унижи Левски в дербито - на живо след 3:0 за "червените" на "Васил Левски"
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Валентин Илиев атакува съдиите след категоричната победа над Левски

  • 8 ное 2026 | 19:41
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев говори след победата на тима с 3:0 над Левски в дербито на кръга в efbet Лига. Силният човек при "червените" не пропусна да атакува реферите след мача.

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"Много добре изигран мач. Поздравления за отбора, който показа голям характер. Отборът беше принуден да се бори не само с Левски, но успя да излезе победител. Казвам го директно. Трябва да искаме българският футбол да се развива, а не да си пречим. Това, че победихме не значи, че не трябва да имаме претенции. Сангаре трябваше да бъде изгонен. Българският футбол искам да се развива. Ще бъде много по-хубаво да си помагаме.

При малко повече старание и желание мога да кажа, че българските рефери стават, но напоследък грешките стават прекалено много и то в едната страна. Идеята е да не си пречим. Когато грешките продължават в наш ущърб, трябва да не вземем отношение? Каквито и ходове да имаме, те ще излизат официално от клуба.

Спечелихме с изключителен характер. Знаем какво ни костваше, за да възстановим футболистите след тежкото гостуване в Гърция. ЦСКА винаги се бори за победа. Първенството е дълго, а ние сме здраво стъпили на земята", заяви директорът на "червените"

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