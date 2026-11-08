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ЦСКА със закачка след дербито: Винаги ще бъдем високо над вас!

  • 8 ное 2026 | 20:20
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От ЦСКА споделиха снимка с радостта на отбора след края на дербито с Левски, което беше спечелено с категоричното 3:0. "Червените" отправиха закачка към вечния противник, след като го изпревариха в класирането и вече са на първото място.

"Винаги ще бъдем високо над вас!", написаха "армейците".

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Малко по-рано от клуба публикуваха видео, към което написаха "Нищо ново - София винаги е била и винаги ще бъде ЧЕРВЕНА!".

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