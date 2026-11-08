Кристиан Димитров: Искам да се извиня на феновете

Капитанът на Левски Кристиан Димитров се извини на феновете след тежката загуба с 0:3 от ЦСКА в дербито от кръга в efbet Лига.

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"Искам да се извиня на феновете. Лош старт. Имахме положения, но не успяхме да ги реализираме, а те го направиха. Променихме няколко неща след първата част, но загубихме мача.



Има натрупана умора, която не е извинение, но тази пауза идва в добър момент. Надяваме се, че в следващия мач ще покажем друго лице", заяви капитанът на "сините".

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