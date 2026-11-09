Стойчо Младенов се оказа пророк - позна на 100% как ЦСКА ще победи Левски (видео)

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младенов позна на 100% как ще се развие вчерашното дерби срещу Левски, което завърши 3:0 в полза на “червените”.

“Тези две точки, които загубихме (б.а. срещу Славия), има начин да ги наваксаме в следващите шампионатни срещи. Може и ще ги наваксаме още в неделя. Винаги съм бил оптимист, когато сме играли срещу Левски. Вярвам, че с потенциала, с който разполагаме, съпоставяйки начина на игра на Левски - с широчината на игра, да не влизам в подробности, високата ни преса и аграсивност ще бъдат в наша полза. Поведението на отбора ми дава увереност, че можем да победим”, каза Младенов в интервю пред Sportal.bg в четвъртък преди срещата Панатинайкос - ЦСКА.

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Екзекутора на Ливърпул отказа да се обоснове по-детайлно пред камерата ни, за да не попречи на работата на Маркус Гиздол, но след интервюто обясни точния начин, по който ЦСКА ще спечели.

“Левски играе широко. Обича да разиграва топката по широчина. ЦСКА играе директен футбол при Гиздол. Ще видите, че ще има много пресечени подавания и отнети топки в половината на Левски, след които ще вкараме голове и ще спечелим”, ни каза Стойчо Младенов. Именно по описания от него начин ЦСКА отбеляза първите си два гола, с които, до голяма степен, реши изхода на дербито.

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