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Гран При на Катар: Бедзеки начело пред Фернандес и Маркес, Мартин е 8-ми (следете на живо)

  • 8 ное 2026 | 18:10
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Гран При на Катар предлага на Марк Маркес първия шанс да си гарантира титлата в MotoGP за 2026 година, като испанецът стартира от втората позиция под изкуственото осветление на „Лусайл“. На първата редица заедно с него застанаха Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио, а най-близкият преследвач на Маркес в спора за титлата, Хорхе Мартин, потегли десети.

За втора поредна седмица всички пилоти на стартовата решетка бяха единодушни в избора си на гуми за състезанието. Абсолютно всички състезатели заложиха на среднотвърдата предна и среднотвърдата задна смес на Мишлен.

Старт - Отличен старт за Бедзеки, който запази първото си място в спринта до първия завой. Зад него Фернандес се изкачи на втората позиция, изпреварвайки Маркес във втория завой. Мартин се движеше осми след откриващите размени на позиции.

1/22 - В края на първия тур Бедзеки водеше пред Фернандес, Маркес, Огура, Зарко, Акоста, Бастианини, Ди Джанантонио, Мартин и Алдегер, които оформяха топ 10.

2/22 - Зарко атакува Огура в първия завой, а тази маневра на французина позволи на Акоста да изпревари и двамата, за да се изкачи на четвъртото място. В петия завой Огура пробва контра срещу Зарко, но този път Бастианини се възползва, за да мине пред двамата състезатели, които в битката помежду си загубиха две позиции. Огура все пак си изпревари Зарко в десетия завой.

3/22 - Акоста свали Маркес от подиума, след като изпревари бъдещия си съотборник с маневра в 15-ия завой.

4/22 - Бедзеки имаше аванс от 0.5 пред Фернандес, а двамата се бяха откъснали на 2.5 пред Акоста, чиято преднина пред Маркес беше минимална.

6/22 - Акоста сякаш пропусна Маркес пред себе си във втория завой, което подсказваше, че пилотът на КТМ може да има проблем с налягането на предната си гума.

7/22 - Авансът на Бедзеки прехвърли границата от секунда, а Маркес се движеше на цели 3.2 зад Фернандес, който продължаваше да заема второто място.

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Снимки: Gettyimages

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