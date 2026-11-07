Франческо Баная в болница след катастрофата, пропуска Гран При на Катар

Франческо Баная ще пропусне утрешната Гран При на Катар в MotoGP, след като получи фрактура на десния си крак в резултат на тежкия инцидент в края на първата обиколка на спринта на „Лусайл“.

BREAKING: @PeccoBagnaia sidelined from the #QatarGP 🇶🇦 with fractures in his right foot The Italian will go to Doha Hospital to determine whether the fractures require surgery. Wishing you all the best, Pecco! ❤️‍🩹 #MotoGP https://t.co/Ql7EHt7Iz1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Двукратният шампион беше ударен от Фермин Алдегер в спирането за последния завой, което го хвърли във въздуха и той се приземи много тежко върху асфалта в зоната за сигурност. Впоследствие спринтът беше спрян с червен флаг, а италианецът беше изнесен на носилка и откаран в медицинския център.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Там е било установено, че той има фрактура на десния крак, която със сигурност няма да му позволи да стартира в утрешното състезание на „Лусайл“. Баная е бил отведен и до болница в Доха, за да се прецени дали франктурата му изисква операция, или се нуждае само от консервативно лечение.

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Тепърва ще стане ясно дали той ще може да се завърне за финалните два кръга в Португалия и Валенсия, или сезонът за него ще приключи презждевременно. Със сигурност Баная ще иска да бъде на линия на 1 декември, когато ще се проведе официалният еднодневен тест във Валенсия, в който той ще може за първи път да изпробва 850-кубиковия мотор на Априлия, с който ще се състезава догодина.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages