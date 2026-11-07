Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

Марк Маркес спечели своя десети спринт от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в много драматичната рестартирата къса надпревара в Катар.

🥇 @marcmarquez93 takes his 25th #TissotSprint win! FIRST TITLE CHANCE SECURED with @88jorgemartin 3rd ✅ #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/XXDFPBi2ny — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Спринтът беше спрян малко преди края на втората му обиколка заради тежък инцидент между Фермин Алдегер и Франческо Баная в последния завой на откриващия тур. Тогава Алдегер обърка спирането си за завоя и удари задната гума на Баная, което прати италианеца във въздуха и той се приземи доста тежко върху асфалта в зоната за сигурност.

Crash for @PeccoBagnaia, involved in an incident with @Aldeguer54 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/McCgVuCxff — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Състезателният директор изчака максимално дълго преди да спре спринта, за да види дали медиците няма да могат да изместят двукратния шампион в безопасна позиция преди колоната да стигне до тази част от пистата. Това обаче не се случи, което наложи показването на червените флагове и всички пилоти се прибраха в бокса, където прекараха няколко минути преди да се върнат на трасето за бърз рестарт със скъсена дистанция от 10 обиколки.

Red flag 🔴 #TissotSprint to be re-started with quick start procedure #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/ULM9mbmWv5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Всички пилоти, с изключение на Баная, застанаха отново на стартовата решетка на оригиналните си стартови позиции. Алдегер беше наказан с двойно минаване през дългата обиколка за предизвикаването на инцидента, който доведе до спирането на спринта.

⚠️ @Aldeguer54 will serve a Double Long Lap Penalty for causing a crash #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/W2GIXCvax1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

При втория старт Марко Бедзеки не успя да повтори отличното си потегляне от полпозишъна, което направи по време на оригиналния старт, което позволи на Маркес да поведе пред него. Заводският пилот на Априлия опита да си върне първото място в края на втория тур, но Маркес го контрира успешно и запази лидерството.

🤯 @marcmarquez93 defends the lead as @88jorgemartin takes P4 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/loxh7gfrt9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Втората атака на Бедзеки дойде в началото на четвъртата обиколка, когато той почти се изравни с Маркес на старт-финалната права. Двамата опитаха да спрат максимално късно, като Маркес влезе малко по-дълбоко от желаното в кривата. Бедзеки се опита да се възползва от това, но се стигна до контакт между двамата, който събори пилота на Априлия, докато Маркес продължи.

CONTACT BETWEEN @marcmarquez93 & Bezzecchi 😱😱😱 The #72 has gone down and @88jorgemartin is now 2nd 🤯 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/4RqDRdj59w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Този инцидент между двамата позволи на стартиралия 11-ти Хорхе Мартин да се доближи до Маркес и да го атакува, като Мартинатора дори поведе за момент. Маркес обаче почти моментално си върна първото място и повече не погледна назад, за да спечели с 0.862 секунди пред Фабио Ди Джанантонио.

THIS. IS. ABSOLUTE. CINEMA. 🍿 @88jorgemartin makes a move to take the lead! #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/I6KiTC28UN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Състезателят на VR46 Дукати се изкачи на втората позиция в началото на финалния тур, когато изпревари Мартин след един страхотен и много чист дуел. Мартинатора, който все още усещаше последствията от контузията, която получи в Австралия преди две седмици, все пак финишира трети, а четвърти и пети останаха Раул Фернандес и Йоан Зарко.

LAST LAP. And @FabioDiggia49 is through on @88jorgemartin! 🔄 #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/Nxjate8A9V — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Педро Акоста пресече финалната линия на шестото място пред Ай Огура, Енеа Бастианини и Икер Лекуона, които допълниха зоната на точките. До финала стигнаха още Диого Морейра, Алдегер, Брад Биндър, Лука Марини, Франко Морбидели, Маверик Винялес и Джейк Диксън.

В генералното класиране Маркес е лидер с актив от 411 точки и аванс от 49 пред най-близкия си преследвач Мартин. Тази разлика между двамата означава, че Маркес ще може да си гарантира титлата още този уикенд, като за целта той трябва да завърши уикенда на „Лусайл“ с преднина от поне 74 точки.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

Състезанието за Гран При на Катар, 20-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages