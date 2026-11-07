Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар, който беше спечелен от Марк Маркес пред Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин:
Марк Маркес – 411 точки
Хорхе Мартин – 362
Марко Бедзеки – 332
Педро Акоста – 299
Ай Огура – 281
Фабио Ди Джанантонио – 274
Раул Фернандес – 242
Алекс Маркес – 197
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 136
Фермин Алдегер – 125
Брад Биндър – 118
Лука Марини – 117
Фабио Куартараро – 79
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 65
Йоан Зарко – 56
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 31
Алекс Ринс – 29
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 14
Икер Лекуона – 12
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Джейк Диксън – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Снимки: Sportal.bg