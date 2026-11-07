Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар, който беше спечелен от Марк Маркес пред Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин:

Марк Маркес – 411 точки Хорхе Мартин – 362 Марко Бедзеки – 332 Педро Акоста – 299 Ай Огура – 281 Фабио Ди Джанантонио – 274 Раул Фернандес – 242 Алекс Маркес – 197 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 136 Фермин Алдегер – 125 Брад Биндър – 118 Лука Марини – 117 Фабио Куартараро – 79 Диого Морейра – 78 Франко Морбидели – 65 Йоан Зарко – 56 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 31 Алекс Ринс – 29 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 14 Икер Лекуона – 12 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Джейк Диксън – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg