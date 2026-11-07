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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

  • 7 ное 2026 | 18:54
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар, който беше спечелен от Марк Маркес пред Фабио Ди Джанантонио и Хорхе Мартин:

  1. Марк Маркес – 411 точки

  2. Хорхе Мартин – 362

  3. Марко Бедзеки – 332

  4. Педро Акоста – 299

  5. Ай Огура – 281

  6. Фабио Ди Джанантонио – 274

  7. Раул Фернандес – 242

  8. Алекс Маркес – 197

  9. Франческо Баная – 173

  10. Енеа Бастианини – 136

  11. Фермин Алдегер – 125

  12. Брад Биндър – 118

  13. Лука Марини – 117

  14. Фабио Куартараро – 79

  15. Диого Морейра – 78

  16. Франко Морбидели – 65

  17. Йоан Зарко – 56

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 31

  20. Алекс Ринс – 29

  21. Топрак Разгатлиоглу – 18

  22. Маверик Винялес – 14

  23. Икер Лекуона – 12

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Кал Кръчлоу – 0

  29. Джейк Диксън – 0

  30. Йонас Фолгер – 0

  31. Лоренцо Савадори – 0

  32. Микеле Пиро – 0

  33. Алейш Еспаргаро – 0

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
 Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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