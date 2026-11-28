Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спечеления от Марко Бедзеки спринт на пистата „Рикардо Тормо“ във Валенсия:
Марк Маркес – 439 точки
Марко Бедзеки – 406
Хорхе Мартин – 405
Педро Акоста – 318
Ай Огура – 315
Фабио Ди Джанантонио – 303
Раул Фернандес – 283
Алекс Маркес – 208
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 159
Фермин Алдегер – 139
Брад Биндър – 129
Лука Марини – 124
Фабио Куартараро – 85
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 71
Йоан Зарко – 63
Джак Милър – 34
Жоан Мир – 33
Алекс Ринс – 31
Икер Лекуона – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 17
Пол Еспаргаро – 6
Аугусто Фернандес – 6
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Джейк Диксън – 2
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марко Бедзеки триумфира в последния спринт за сезона в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg