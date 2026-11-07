Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

  • 7 ное 2026 | 20:01
  • 311
  • 0
Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

Марк Маркес ще има първа възможност да си гарантира световната титла в MotoGP за 2026 година по време на утрешната Гран При на Катар.

За да се случи това, седемкратният шампион ще трябва да завърши надпреварата на „Лусайл“ с аванс от поне 74 точки пред най-близкия си преследвач Хорхе Мартин. След спринта на катарското трасе разликата между двамата е 49 пункта, което прави задача пред Маркес много ясна.

Испанецът ще трябва да спечели задължителна победа под изкуственото осветление в Катар, като в същото време Мартин не трябва да печели нито една точка. При всякакъв друг развой на събитията спорът между двамата ще се продължи и в Гран При на Португалия след две седмици.

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

Маркес ще започне Гран При на Катар от втората позиция, докато Мартин ще потегли десети. Първоначално Мартинатора трябваше да заеме 11-то място на стартовата решетка, но оттеглянето на контузилия се в спринта Франческо Баная ще му позволи да тръгне няколко метра по-напред.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фабио Ди Джанантонио: Наистина впечатлен от Хорхе

Фабио Ди Джанантонио: Наистина впечатлен от Хорхе

  • 7 ное 2026 | 19:36
  • 385
  • 0
Хорхе Мартин: Надявам моята история да вдъхнови хората по света

Хорхе Мартин: Надявам моята история да вдъхнови хората по света

  • 7 ное 2026 | 19:29
  • 401
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Катар

  • 7 ное 2026 | 18:54
  • 647
  • 0
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

  • 7 ное 2026 | 18:44
  • 2427
  • 5
Дали шефът на Форд Европа не подсказа за Mustang Rally1?

Дали шефът на Форд Европа не подсказа за Mustang Rally1?

  • 7 ное 2026 | 18:17
  • 384
  • 0
Фуоко донесе полпозишън на Ферари на „Монца“

Фуоко донесе полпозишън на Ферари на „Монца“

  • 7 ное 2026 | 18:02
  • 510
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

Лудогорец изпусна върха след неочакван срив срещу 10 от ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 20:30
  • 29127
  • 164
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 24475
  • 23
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 24088
  • 46
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 23559
  • 18
Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена ефективност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 25747
  • 32
Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

Нотингам Форест 3:1 Манчестър Сити, домакините отново увеличиха аванса си

  • 7 ное 2026 | 19:33
  • 4413
  • 18