Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

Марк Маркес ще има първа възможност да си гарантира световната титла в MotoGP за 2026 година по време на утрешната Гран При на Катар.

📈 @marcmarquez93 is tantalisingly close to making history tomorrow #QatarGP 🇶🇦 https://t.co/H0sxioy4yE — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

За да се случи това, седемкратният шампион ще трябва да завърши надпреварата на „Лусайл“ с аванс от поне 74 точки пред най-близкия си преследвач Хорхе Мартин. След спринта на катарското трасе разликата между двамата е 49 пункта, което прави задача пред Маркес много ясна.

THE STAGE IS SET 👑 #QatarGP🇶🇦 https://t.co/hoRHiY1V5A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 7, 2026

Испанецът ще трябва да спечели задължителна победа под изкуственото осветление в Катар, като в същото време Мартин не трябва да печели нито една точка. При всякакъв друг развой на събитията спорът между двамата ще се продължи и в Гран При на Португалия след две седмици.

Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар

Маркес ще започне Гран При на Катар от втората позиция, докато Мартин ще потегли десети. Първоначално Мартинатора трябваше да заеме 11-то място на стартовата решетка, но оттеглянето на контузилия се в спринта Франческо Баная ще му позволи да тръгне няколко метра по-напред.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages