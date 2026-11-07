Само победа може да направи Марк Маркес шампион още в Катар

Марк Маркес ще има първа възможност да си гарантира световната титла в MotoGP за 2026 година по време на утрешната Гран При на Катар.
За да се случи това, седемкратният шампион ще трябва да завърши надпреварата на „Лусайл“ с аванс от поне 74 точки пред най-близкия си преследвач Хорхе Мартин. След спринта на катарското трасе разликата между двамата е 49 пункта, което прави задача пред Маркес много ясна.
Испанецът ще трябва да спечели задължителна победа под изкуственото осветление в Катар, като в същото време Мартин не трябва да печели нито една точка. При всякакъв друг развой на събитията спорът между двамата ще се продължи и в Гран При на Португалия след две седмици.
Марк Маркес спечели рестартирания драматичен спринт в Катар
Маркес ще започне Гран При на Катар от втората позиция, докато Мартин ще потегли десети. Първоначално Мартинатора трябваше да заеме 11-то място на стартовата решетка, но оттеглянето на контузилия се в спринта Франческо Баная ще му позволи да тръгне няколко метра по-напред.
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages