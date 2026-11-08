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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Катар

  • 8 ное 2026 | 19:03
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Катар, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Марк Маркес и Раул Фернандес:

  1. Марк Маркес – 431 точки

  2. Хорхе Мартин – 371

  3. Марко Бедзеки – 357

  4. Педро Акоста – 309

  5. Ай Огура – 294

  6. Фабио Ди Джанантонио – 282

  7. Раул Фернандес – 258

  8. Алекс Маркес – 197

  9. Франческо Баная – 173

  10. Енеа Бастианини – 147

  11. Фермин Алдегер – 129

  12. Брад Биндър – 118

  13. Лука Марини – 117

  14. Фабио Куартараро – 79

  15. Диого Морейра – 78

  16. Франко Морбидели – 70

  17. Йоан Зарко – 63

  18. Жоан Мир – 33

  19. Джак Милър – 31

  20. Алекс Ринс – 29

  21. Икер Лекуона – 18

  22. Топрак Разгатлиоглу – 18

  23. Маверик Винялес – 17

  24. Аугусто Фернандес – 6

  25. Пол Еспаргаро – 5

  26. Сомкиат Чантра – 3

  27. Такааки Накагами – 3

  28. Джейк Диксън – 1

  29. Кал Кръчлоу – 0

  30. Йонас Фолгер – 0

  31. Лоренцо Савадори – 0

  32. Микеле Пиро – 0

  33. Алейш Еспаргаро – 0

Марко Бедзеки триумфира в Катар и отложи коронацията на Марк Маркес
Марко Бедзеки триумфира в Катар и отложи коронацията на Марк Маркес
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Снимки: Sportal.bg

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