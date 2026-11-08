Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Катар, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Марк Маркес и Раул Фернандес:
Марк Маркес – 431 точки
Хорхе Мартин – 371
Марко Бедзеки – 357
Педро Акоста – 309
Ай Огура – 294
Фабио Ди Джанантонио – 282
Раул Фернандес – 258
Алекс Маркес – 197
Франческо Баная – 173
Енеа Бастианини – 147
Фермин Алдегер – 129
Брад Биндър – 118
Лука Марини – 117
Фабио Куартараро – 79
Диого Морейра – 78
Франко Морбидели – 70
Йоан Зарко – 63
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 31
Алекс Ринс – 29
Икер Лекуона – 18
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 17
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Джейк Диксън – 1
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Марко Бедзеки триумфира в Катар и отложи коронацията на Марк МаркесДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg