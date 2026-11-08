Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Катар

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след надпреварата за Гран При на Катар, която беше спечелена от Марко Бедзеки, който триумфира пред Марк Маркес и Раул Фернандес:

Марк Маркес – 431 точки Хорхе Мартин – 371 Марко Бедзеки – 357 Педро Акоста – 309 Ай Огура – 294 Фабио Ди Джанантонио – 282 Раул Фернандес – 258 Алекс Маркес – 197 Франческо Баная – 173 Енеа Бастианини – 147 Фермин Алдегер – 129 Брад Биндър – 118 Лука Марини – 117 Фабио Куартараро – 79 Диого Морейра – 78 Франко Морбидели – 70 Йоан Зарко – 63 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 31 Алекс Ринс – 29 Икер Лекуона – 18 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 17 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Джейк Диксън – 1 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Марко Бедзеки триумфира в Катар и отложи коронацията на Марк Маркес

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Снимки: Sportal.bg