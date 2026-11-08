И Лука Марини няма да стартира в Катар

Часове преди старта на надпреварата за Гран При на Катар в MotoGP отборът на Хонда обяви, че Лука Марини няма да вземе участие в нея.

Причината за това решение е физическото състояние на италианеца, който не се чувства добре през последните седмици. Той се оттегли от Гран При на Австралия преди две седмици още след петъчните тренировки заради умора, след което изкара целия уикенд в Малайзия миналата седмица.

Due to his ongoing state of fatigue, Luca Marini and the Honda HRC Castrol team have elected to withdraw him from the #QatarGP to focus on the final two rounds of the 2026 @MotoGP World Championship. He will return to Italy for further checks. https://t.co/vL7ZNYENV6 — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) November 8, 2026

Това състояние на умора обаче продължава да съпътства Марини и така от Хонда са решили той да не стартира на „Лусайл“. Италианецът ще се прибере в родината си за допълнителни излседвания с надеждата да участва във финалните два кръга в Португалия и Валенсия по-късно този месец. Пилотът на Хонда трябваше да стартира от 13-та позиция.

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Оттеглянето на Марини означава, че на старта под прожекторите в Катар ще застанат само 18 пилоти. Както е известно Ямаха бойкотира целия уикенд заради нестабилната обстановка в Близкия изток, а Пеко Баная се контузи по време на вчерашния спринт и вече пътува за Италия, където ще бъде опериран в близките дни.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

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Снимки: Gettyimages