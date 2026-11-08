И Лука Марини няма да стартира в Катар

Часове преди старта на надпреварата за Гран При на Катар в MotoGP отборът на Хонда обяви, че Лука Марини няма да вземе участие в нея.
Причината за това решение е физическото състояние на италианеца, който не се чувства добре през последните седмици. Той се оттегли от Гран При на Австралия преди две седмици още след петъчните тренировки заради умора, след което изкара целия уикенд в Малайзия миналата седмица.
Това състояние на умора обаче продължава да съпътства Марини и така от Хонда са решили той да не стартира на „Лусайл“. Италианецът ще се прибере в родината си за допълнителни излседвания с надеждата да участва във финалните два кръга в Португалия и Валенсия по-късно този месец. Пилотът на Хонда трябваше да стартира от 13-та позиция.
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Оттеглянето на Марини означава, че на старта под прожекторите в Катар ще застанат само 18 пилоти. Както е известно Ямаха бойкотира целия уикенд заради нестабилната обстановка в Близкия изток, а Пеко Баная се контузи по време на вчерашния спринт и вече пътува за Италия, където ще бъде опериран в близките дни.
Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages