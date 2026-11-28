Марк Маркес изрази остро несъгласие с действията на състезателното ръководство в MotoGP по време на съботния спринт във Валенсия. Според испанския състезател решението за отлагане на старта, провокирано от технически дефект в стартовите светофари, е довело до запалването на неговия мотоциклет Дукати и последвалите тежки санкции.
Надпреварата на испанската писта бе спряна още на стартовата решетка, след като червените светлини отказаха да угаснат. В последвалата суматоха машината на Маркес пламна, което го принуди да я изостави на старт-финалната права и да вземе втория си мотоциклет за рестарта. Действащите правила обаче постановяват, че при потегляне от алеята пред боксовете за загряващата обиколка състезателят трябва да изтърпи наказание с две дълги обиколки по време на състезанието.
Въпреки че в началните етапи водеше битка за местата на подиума, след наложените санкции испанецът пресече финалната линия едва на 13-о място.
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„За щастие съм невредим. В това последно състезание за нас може би ще видим ново правило за подобни ситуации догодина. Стояхме около десет секунди на червени светлини, но проблемът за водещите пилоти беше, че се страхувахме да вдигнем ръце. Ако по някаква причина светлините внезапно угаснат, ръката ти задължително трябва да е на газта“, сподели Маркес.
„За мен грешката беше решението да се обяви забавен старт. Забавяне на процедурата означава пет минути, а не 25 минути. Ние се състезаваме в MotoGP, тези машини са създадени за екстремно натоварване и всичко е на предела. За всички мотори щеше да бъде далеч по-добре пилотите да се приберат в боксовете, машините да се проверят и тогава да се рестартира. В крайна сметка заради това забавяне моторът ми дефектира, а цената бе две дълги обиколки наказание. Нямам нищо против стюардите, но смятам, че занапред подобни ситуации трябва да се оценяват много по-внимателно“, каза още световният шампион.
„Утре ще бъде много по-трудно да овладея емоциите си. Искам да потегля без абсолютно никакво напрежение и просто да изпитам удоволствие от карането. Надявам се на спокоен и нормален ден, въпреки че всички добре знаете — ако на пистата има да се случва нещо непредвидено, то непременно ще сполети точно мен“, завърши той, коментирайки утрешното състезание, което ще бъде последното в неговата славна кариера.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages