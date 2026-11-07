Марк Маркес рядко пропуска мачпойнт в MotoGP

Марк Маркес ще може да си гарантира титлата в MotoGP за 2026 година още след утрешната Гран При на Катар. За испанеца това ще бъде втора поредна и общо осма корона в кралския клас, в който той се състезава от сезон 2013 насам.

Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Задачата на пилота на Дукати на „Лусайл“ не е никак лесна, тъй като той трябва да спечели с поне 30 точки повече от Хорхе Мартин в спринта и основното състезание на катарското трасе. Историята обаче ни показва, че в своята кариера в MotoGP Маркес много рядко пропуска мачпойнт, независимо дали говорим за финал на сезона, или за предварително спечелване на титлата.

В дебютната си кампания с Хонда испанецът си гарантира короната от третия опит в последното състезание за годината във Валенсия. През 2014 и 2016 Маркес си гарантира титлата в Япония от първия опит, а година по-късно не успява да реализира първия си мачпойнт в Малайзия, но печели титлата във Валенсия. Последните си три титла Маркес спечели при първата възможност да стори това, съответно в Япония през 2018, Тайланд 2019 и отново Япония през сезон 2025.

Марк Маркес за Гран При на Катар: Бих предпочел да съм на друго място

Предстои да видим дали още този уикенд испанецът ще ликува с осмата си корона, или ще трябва да почака още поне две седмици, за да си я гарантира. Ако Маркес не спечели титлата в Катар, неговият следващ шанс да го стори ще бъде в Португалия между 20 и 22 ноември.

Програма на уикенда за Гран При на Катар в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages