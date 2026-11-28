Джордж Ръсел победи Кими Антонели и грабна полпозишъна в Катар

След като остана в сянката на съотборника си и в трите свободни тренировки на „Лусайл“, Джордж Ръсел победи Андреа Кими Антонели и завоюва своя шести полпозишън за сезона във Формула 1, печелейки квалификацията преди Гран При на Катар.

GEORGE RUSSELL TAKES POLE FOR THE QATAR GRAND PRIX!!! 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/n5AD06mtos — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Британецът реално си осигури първото място още с първата си летяща обиколка в решителните 13 минути на битката за полпозишъна. В нея той постигна 1:21.695 и изгради аванс от 0.175 секунди пред Антонели, който стопи част от пасива си във финалните опити, но се доближи на само 0.128 от съотборника си, който не подобри своя резултат.

Russell is still the man to beat after the first Q3 runs ⏱️ TOP 10 Russell Antonelli Norris Piastri Hadjar Verstappen Leclerc Hamilton Lindblad (no time set) Lawson (no time set) #F1 #QatarGP https://t.co/r9rlHfBbUE — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Така световният шампион остана втори, с което за първи път от Гран При на Канада в края на месец май отборът на Мерцедес окупира първата редица на стартовата решетка. За дуото на Сребърните стрели от втория ред ще потеглят съотборниците в Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри, а третата редица ще бъде за Ред Бул, като Исак Хаджар ще потегли пред Макс Верстапен.

The tyre blankets come off... It's time for one final run 👊 #F1 #QatarGP https://t.co/OtUg0iEAJr — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Шарл Леклер и Арвид Линдблад ще стартират седми и осми пред техните съотборници Люис Хамилтън и Лиам Лоусън, които ще оформят топ 10. Пилотите на Ферари и Рейсинг Булс имаха по само един комплект нови меки гуми за финалната част на квалификацията, след като използваха повече сликове в откриващите два сегмента.

Antonelli giving it everything 💪 #F1 #QatarGP https://t.co/hQM8YM9TdH — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Оливър Беарман ще бъде първи извън челната десетка на стартовата решетка утре, след като британецът остана на 0.240 от Лоусън в битката за последното място в заключителните 13 минути на квалификацията. До него на шестата редица ще застане Пиер Гасли, а от седмия ред ще потеглят Габриел Бортолето и Франко Колапинто. Рафаел Камара и Нико Хюлкенберг бяха най-бавни в края на втората част на квалификацията и съответно двамата ще поделят осмата редица.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ 11: Bearman 12: Gasly 13: Bortoleto 14: Colapinto 📸 15: Camara 16: Hulkenberg #F1 #QatarGP https://t.co/xQAl8xOFAT — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Година след като се качи на подиума в Катар, Карлос Сайнц дори не успя да прескочи първата фаза на квалификацията, в която той завърши с пасив от 0.096 спрямо Колапинто и зае 17-то място. Заедно с него елиминирани след откриващите 18 минути бяха съотборникът му в Уилямс Алекс Албон, пилотите на Астън Мартин Фернандо Алонсо и Ланс Строл, както и представителите на Кадилак Валтери Ботас и Серхио Перес.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ 17: Sainz 18: Albon 📸 19: Alonso 20: Stroll 21: Bottas 22: Perez #F1 #QatarGP https://t.co/wSx3Z9A0Pj — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Шестимата отпаднаха, въпреки че използваха по цели три комплекта нови меки гуми в рамките на 18-минутната сесия. Единственият друг пилот, който заложи на тази възможно най-агресивна стратегия, беше Камара, който се класира 14-ти и продължи към втората част на битката за полпозишъна.

Състезанието за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 18:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Imago