След като беше най-бърз и в двете петъчни тренировки преди Гран При на Катар, световният шампион Андреа Кими Антонели оглави класирането и в края на последния час за подготовката на „Лусайл“.
За първи път от началото на уикенда италианецът постигна своето най-добро време с меките гуми на Пирели, с които записа 1:22.400. По този начин той изпревари с 0.249 секунди съотборника си Джордж Ръсел, който отново се нареди втори.
Тройката с пасив от 0.510 оформи Макс Верстапен, чийто съотборник Исак Хаджар зае четвъртото място, след като изостана с 0.687 от лидера. В топ 10 зад френския състезател на Ред Бул влязоха още Шарл Леклер, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Арвид Линдблад, Люис Хамилтън и Лиам Лоусън.
След множеството инциденти във втората петъчна тренировка, последният час за подготовка беше чист, а в него отборите и пилотите се съсредоточиха изцяло върху работата с меките гуми и малко гориво. В началните минути Пиер Гасли, който загуби най-много време за подготовка в петък, беше самотен на пистата, опитвайки се да навакса пропуснатите обиколки вчера.
Уикендът за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 20:00 часа българско време в квалификацията на „Лусайл“.
Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages