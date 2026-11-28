Кими Антонели остана начело преди квалификацията в Катар

След като беше най-бърз и в двете петъчни тренировки преди Гран При на Катар, световният шампион Андреа Кими Антонели оглави класирането и в края на последния час за подготовката на „Лусайл“.

За първи път от началото на уикенда италианецът постигна своето най-добро време с меките гуми на Пирели, с които записа 1:22.400. По този начин той изпревари с 0.249 секунди съотборника си Джордж Ръсел, който отново се нареди втори.

Tracing Kimi's racing line 👀 #F1 #QatarGP https://t.co/yb6EqMwi4j — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Тройката с пасив от 0.510 оформи Макс Верстапен, чийто съотборник Исак Хаджар зае четвъртото място, след като изостана с 0.687 от лидера. В топ 10 зад френския състезател на Ред Бул влязоха още Шарл Леклер, Ландо Норис, Оскар Пиастри, Арвид Линдблад, Люис Хамилтън и Лиам Лоусън.

След множеството инциденти във втората петъчна тренировка, последният час за подготовка беше чист, а в него отборите и пилотите се съсредоточиха изцяло върху работата с меките гуми и малко гориво. В началните минути Пиер Гасли, който загуби най-много време за подготовка в петък, беше самотен на пистата, опитвайки се да навакса пропуснатите обиколки вчера.

Gasly completes the first push lap of the session After his early exit from FP2, all looks good with his Alpine today 👍 #F1 #QatarGP https://t.co/0TlKn2SAeK — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Уикендът за Гран При на Катар, 22-ри кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 20:00 часа българско време в квалификацията на „Лусайл“.

Програма на уикенда за Гран При на Катар във Формула 1

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Снимки: Gettyimages