Марко Бедзеки триумфира в последния спринт за сезона в MotoGP

Марко Бедзеки спечели своята втора поредна спринтова победа в MotoGP, след като триумфира по безапелационен начин в късата надпревара във Валенсия.

Marco Bezzecchi wins the final #TissotSprint of 2026 🥇 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/GqiHQB6WEx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Стартът на спринта беше забавен заради проблем със светофарната уредба на пистата „Рикардо Тормо“. Пилотите се наредиха на старта и червените светлини светнаха, но не изгаснаха и след известен период състезателите започнаха да вдигат ръце, а стартът беше отложен.

Lights ou...OH NO! MARC'S BIKE IS ON FIRE! 🔥😱 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/njzVbiQmQ8 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Заради продължителното форсиране на двигателите част от мотоциклетите започнаха да прегряват, а най-сериозни бяха проблемите за Марк Маркес. От мотора на световния шампион започна да излиза сив дим, който се превърна в пламъци и съответно испанецът слезе по много бърз начин от машината си.

Aborted start as @marcmarquez93 rushes back to the box 🏃❌ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/GURzGZ6yTP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Така се стигна до ситуация, в която той трябваше да използва втория си мотор за спринта, което според правило, въведено след изпълненията му в Остин миналата година, носи със себе си и наказание. Правилникът предвижда, че всеки пилот, който се оттегли от стартовата решетка преди загряващата обиколка, за да смени мотора си, може да стартира от оригиналната си позиция, но и да мине два пъти през дългата обиколка. Въпреки форс мажорните обстоятелства в случая, правилата бяха спазени и тази санкция беше наложена на Маркес.

📌 @marcmarquez93 will start the warm up lap from pit lane, return to his grid position and serve a Double Long Lap Penalty #ValenciaGP 🏁 https://t.co/OcXfXOZrQi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

След забавянето от над 20 минути спринтът започна със скъсена дистанция от 12 обиколки, а Бедзеки направи отличен старт от полпозишъна, който му позволи да запази първото място пред съотборника му в Априлия Хорхе Мартин. Маркес се озова на четвъртата позиция, но още във втория завой изпревари Раул Фернандес, за да се изкачи на третото място.

LIGHTS OUT! And it's an Aprilia 1-2 🚀 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/cBr76xny0W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

Впоследствие испанецът прекара няколко тура непосредствено зад Мартинатора, когото той атакува веднъж в шестия завой в третата обиколка, като дори го изпревари за момент. Неточност от страна на пилота на Дукати в осмата крива позволи на Мартин да си върне позицията, след което дойде и моментът Маркес да изтърпи своето двойно наказание. То го свали извън точките, а на третото място вместо него се изкачи Енеа Бастианини с Tech3 КТМ.

P14 📉 @marcmarquez93 has served his 2nd Long Lap Penalty ✅ #ValenciaGP 🏁 https://t.co/MPD2YYihXv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 28, 2026

В края на дистанцията Бедзеки спечели с аванс от 2.924 секунди пред Мартин, чието предимство пред Бастианини беше 0.835. Четвърти завърши Ай Огура, а зад него в точките влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Алекс Маркес, Педро Акоста, Брад Биндър и Пол Еспаргаро. След доста спорното си двойно наказание Марк Маркес пресече финала на 13-то място.

В генералното класиране с победата си в спринта Бедзеки се изкачи на втората позиция, изпреварвайки своя съотборник Мартин. Разликата между двамата състезатели на Априлия е само точка, като Бедзеки изостава с 33 от световния шампион Марк Маркес, който остава начело с актив от 439 пункта.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта във Валенсия

Състезанието за Гран При на Валенсия, с което ще завърши сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време.

Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages