Марко Бедзеки спечели своята втора поредна спринтова победа в MotoGP, след като триумфира по безапелационен начин в късата надпревара във Валенсия.
Стартът на спринта беше забавен заради проблем със светофарната уредба на пистата „Рикардо Тормо“. Пилотите се наредиха на старта и червените светлини светнаха, но не изгаснаха и след известен период състезателите започнаха да вдигат ръце, а стартът беше отложен.
Заради продължителното форсиране на двигателите част от мотоциклетите започнаха да прегряват, а най-сериозни бяха проблемите за Марк Маркес. От мотора на световния шампион започна да излиза сив дим, който се превърна в пламъци и съответно испанецът слезе по много бърз начин от машината си.
Така се стигна до ситуация, в която той трябваше да използва втория си мотор за спринта, което според правило, въведено след изпълненията му в Остин миналата година, носи със себе си и наказание. Правилникът предвижда, че всеки пилот, който се оттегли от стартовата решетка преди загряващата обиколка, за да смени мотора си, може да стартира от оригиналната си позиция, но и да мине два пъти през дългата обиколка. Въпреки форс мажорните обстоятелства в случая, правилата бяха спазени и тази санкция беше наложена на Маркес.
След забавянето от над 20 минути спринтът започна със скъсена дистанция от 12 обиколки, а Бедзеки направи отличен старт от полпозишъна, който му позволи да запази първото място пред съотборника му в Априлия Хорхе Мартин. Маркес се озова на четвъртата позиция, но още във втория завой изпревари Раул Фернандес, за да се изкачи на третото място.
Впоследствие испанецът прекара няколко тура непосредствено зад Мартинатора, когото той атакува веднъж в шестия завой в третата обиколка, като дори го изпревари за момент. Неточност от страна на пилота на Дукати в осмата крива позволи на Мартин да си върне позицията, след което дойде и моментът Маркес да изтърпи своето двойно наказание. То го свали извън точките, а на третото място вместо него се изкачи Енеа Бастианини с Tech3 КТМ.
В края на дистанцията Бедзеки спечели с аванс от 2.924 секунди пред Мартин, чието предимство пред Бастианини беше 0.835. Четвърти завърши Ай Огура, а зад него в точките влязоха още Фабио Ди Джанантонио, Алекс Маркес, Педро Акоста, Брад Биндър и Пол Еспаргаро. След доста спорното си двойно наказание Марк Маркес пресече финала на 13-то място.
В генералното класиране с победата си в спринта Бедзеки се изкачи на втората позиция, изпреварвайки своя съотборник Мартин. Разликата между двамата състезатели на Априлия е само точка, като Бедзеки изостава с 33 от световния шампион Марк Маркес, който остава начело с актив от 439 пункта.
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта във Валенсия
Състезанието за Гран При на Валенсия, с което ще завърши сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време.
Програма на уикенда за Гран При на Валенсия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages