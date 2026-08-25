Мюлер и Хумелс станаха шефове на български национал

Световните шампиони Томас Мюлер, Матс Хумелс и Люка Ернандес, както и вратарят Ян Зомер заедно станаха собственици на елитния португалски клуб Ещрела Амадора. Във въпросния тим играе българският национал Атанас Чернев.

Двамата германци, французинът и швейцарецът са партньори в международен консорциум, ръководен от ADvantage и LEAD, с подкрепата на Grupo KI. Въпросният консорциум придоби 90% от акциите на Ещрела срещу сумата от 40 млн. евро.

След приключването на този процес Йоханес Мьосманг поема президентския пост в клуба, наследявайки Пауло Лопо. Новият президент поема този нов етап с амбицията да допринесе за устойчивото развитие на Ещрела Амадора, като същевременно запази идентичността, ценностите и дълбоката връзка на клуба с град Амадора и неговите привърженици”, се казва в официалната информация.

Новото ръководство възнамерява да съсредоточи проекта си върху спортното и институционалното развитие на клуба, като постави акцент върху хората, инфраструктурата, школата, иновациите и създаването на условия за устойчив и конкурентоспособен растеж.

В този нов етап Ещрела Амадора ще разчита и на международните познания и опит на своите нови партньори, по-специално в областта на инвестициите, технологиите и дигиталната трансформация.

Grupo KI, който има утвърдено присъствие в Португалия и опит в разработването на технологични решения и изкуствен интелект, ще бъде един от стратегическите партньори на клуба в този процес на трансформация.

През миналия сезон Ещрела едва се спаси от изпадане, завършвайки с равен актив с 16-ия Каса Пиа, който отиде на бараж.

Атанас Чернев пристигна в клуба през миналото лято с трансфер от Ботев (Пловдив). След само няколко месеца обаче той беше пратен под наем в Кайзерслаутерн за втората част от кампанията. От началото на сегашния шампионат в Португалия българският бранител остана резерва и в двата изминали мач на отбора.

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