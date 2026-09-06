Чернев пак остана резерва, а Ещрела все още няма загуба

Българинът Атанас Чернев бе резерва при равенството на клубния си отбор Ещрела Амадора, който стигна до 2:2 при домакинството на тима на Фамаликао. Така Чернев и компания продължават без загуба след четири мача в Лига Португал, като те имат една победа и три ремита. Това отрежда деветото място във временното класиране на Ещрела, докато Фамаликао все още няма успех и е в долната половина на таблицата в опасна близост до опашкарите.

Чернев все още не е записал игрови минути в официален мач за тима си от началото на сезон 2026/2027. Той за последно участва в контролата срещу саудитския шампион Ал-Насър, спечелена с 4:2 на 1 август.

Домакините от Ещрела се пропукаха рано и инкасираха попадение още във 2-рата минута, когато Йоргос Куциас откри резултата. След почивката обаче те надигнаха глави и осъществиха пълен обрат след попаденията на Леандро Антонети в 57-ата минута и на Макс Шолце в 69-ата. Тимът на Фамаликао все пак намери начин да изравни, тъй като получи правото да изпълни дузпа и в 80-ата минута авторът на първия гол Куциас се разписа за втори път, след като бе точен от 11-метровия наказателен удар.

⏹️ Fim de jogo. SEGUIMOS JUNTOS ⭐️ pic.twitter.com/foBC7JWJXi — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) September 5, 2026

Иначе тази вечер се изиграха още три мача, като в тях изявите си от кръга направиха три от традиционните претенденти за челните позиции. Фаворитите взеха своето, без да допускат изненади и съответно Брага надви като гост Алверка с 2:1, Бенфика стигна до класика с 3:0 във визитата си на Маритимо, а Спортинг (Лисабон) нямаше грешка у дома за 2:0 срещу Насионал.

Лидерът и шампион Порто от своя страна взе своя мач срещу Морейрензе с 2:1 ден по-рано.

Порто продължава без грешка

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google