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Карик: Победата над Рома трябва да ни помогне да продължим напред

  • 6 ное 2026 | 16:16
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Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик подчерта, че победата над Рома с 3:2 след обрат в Шампионската лига трябва да помогне на отбора с подобряването на представянето му прези този сезон.

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“Тази седмица се навършват 40 години от пристигането на сър Алекс Фъргюсън в клуба, така че това е нещо, което си струва отпразнуването. Въздействието и всичко, което е донесъл на футболния клуб през това време, са невероятни. Вероятно сега съм по-близък с него, отколкото като играч. Това, че на него му е било дадено достатъчно време? Играта се е променила, тя се развива и такава е ситуацията. Трябва да се справим с това, което е пред нас. От нас зависи да надградим върху победата над Рома, това беше една фанстастична вечер. Въпреки това все още нищо не сме постигнали, като това е момент, който трябва да използваме, за да продължим напред. Гледайки мача с Рома, първото полувреме не беше толкова зле. Имаше моменти, в които не се справяхме добре, като е необходимо да ги поправим. Първата част срещу Челси беше доста добра. Без съмнение показваме знаци на подобрение, като трябва да продължим това.

Играчите показват позитивна реакция и не е като изведнъж да се увлечем. Знам на какво са способни те, просто напоследък не го показват достатъчно. Момчетата тренират много добре и не го казвам просто така. За да се върнем към предишното ни ниво, трябва да градим, да бъдем реалисти и да гледаме на нещата в перспектива. Това няма да се случи за миг. Не съм видял интервюто на Оле Гунар Солскяер, така че ми е трудно да го коментирам. Не мисля, че има твърде много хора, които наистина ме познават, но Оле е един от тях. С него сме приятели и все още поддържаме връзка. Видях го неотдавна по време на предсезонната подготовка. Все още не знаем колко сериозна е контузията на Карлос Балеба, но ще отсъства няколко седмици. За съжаление, няма да се върне веднага след паузата. Патрик Доргу пък досега е тренирал много малко, така че трябва да проявим търпение към него”, коментира Карик на пресконференцията си преди неделното домакинство на Астън Вила.

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Снимки: Gettyimages

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