Карик: Победата над Рома трябва да ни помогне да продължим напред

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик подчерта, че победата над Рома с 3:2 след обрат в Шампионската лига трябва да помогне на отбора с подобряването на представянето му прези този сезон.

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“Тази седмица се навършват 40 години от пристигането на сър Алекс Фъргюсън в клуба, така че това е нещо, което си струва отпразнуването. Въздействието и всичко, което е донесъл на футболния клуб през това време, са невероятни. Вероятно сега съм по-близък с него, отколкото като играч. Това, че на него му е било дадено достатъчно време? Играта се е променила, тя се развива и такава е ситуацията. Трябва да се справим с това, което е пред нас. От нас зависи да надградим върху победата над Рома, това беше една фанстастична вечер. Въпреки това все още нищо не сме постигнали, като това е момент, който трябва да използваме, за да продължим напред. Гледайки мача с Рома, първото полувреме не беше толкова зле. Имаше моменти, в които не се справяхме добре, като е необходимо да ги поправим. Първата част срещу Челси беше доста добра. Без съмнение показваме знаци на подобрение, като трябва да продължим това.

🚨🚨🎙️| Michael Carrick: "When you watch the [Roma] game back, the first half wasn't so bad. There were moments when we left ourselves short, and we need to fix them. The first half against Chelsea was very good. "We're showing signs of improvement, no doubt, and we need to take that forward." — centredevils. (@centredevils) November 6, 2026

Играчите показват позитивна реакция и не е като изведнъж да се увлечем. Знам на какво са способни те, просто напоследък не го показват достатъчно. Момчетата тренират много добре и не го казвам просто така. За да се върнем към предишното ни ниво, трябва да градим, да бъдем реалисти и да гледаме на нещата в перспектива. Това няма да се случи за миг. Не съм видял интервюто на Оле Гунар Солскяер, така че ми е трудно да го коментирам. Не мисля, че има твърде много хора, които наистина ме познават, но Оле е един от тях. С него сме приятели и все още поддържаме връзка. Видях го неотдавна по време на предсезонната подготовка. Все още не знаем колко сериозна е контузията на Карлос Балеба, но ще отсъства няколко седмици. За съжаление, няма да се върне веднага след паузата. Патрик Доргу пък досега е тренирал много малко, така че трябва да проявим търпение към него”, коментира Карик на пресконференцията си преди неделното домакинство на Астън Вила.

🚨🚨🎙️| Michael Carrick on Ole Gunnar Solskjær's interview: "I've not seen it, so it's difficult to respond. I don't think there are too many people who actually know me, really. Ole is one of them. We're friends and we're still in contact now. I saw him not long ago in pre-season." — centredevils. (@centredevils) November 6, 2026

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Снимки: Gettyimages