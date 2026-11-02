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Локомотив (София) още търси заместник на Любо Пенев, собственикът разкри кога се очаква решение

  • 2 ное 2026 | 10:22
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Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов разкри, че клубът все още не е взел окончателно решение кой ще наследи Любослав Пенев на треньорския пост. Пред колегите от „Тема Спорт“ бизнесменът заяви, че се обсъждат няколко кандидатури, като се очаква новият наставник да бъде избран след предстоящия двубой със Септември.

„Работим по въпроса, но още нямаме окончателно решение. Имаме няколко кандидатури, които ще обсъдим и после ще се насочим към една от тях. Двубоя със Септември в петък ще го води шефът на ДЮШ Александър Георгиев. Надявам се след това вече да се спрем на конкретна персона, която да започне подготовка с отбора в паузата за националите“, заяви Стоянов пред „Тема Спорт“.

Сред спряганите имена за треньорския пост са Георги Донков, Павел Дочев и Александър Томаш, като не се изключва и вариант за чуждестранен специалист. Собственикът на „железничарите“ обаче отказа да коментира конкретните кандидатури.

„Към този момент не мога да кажа нищо конкретно“, лаконичен бе той.

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев
Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Стоянов коментира и раздялата с Любослав Пенев, като подчерта, че двете страни са се разделили в добри отношения.

„С най-добри чувства оставаме към него. Има го това и в световен мащаб. Просто не се получава маята и резултатите отсъстват. Той направи всичко по силите си, за което му благодарим. В приятелски дух двете страни взехме това решение“, допълни собственикът на Локомотив (София) пред изданието.

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