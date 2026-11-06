Столичен сблъсък на "Герена"

Септември и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" стартира в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.
Двата отбора се намират на дъното в класирането - символичните домакини са последни със своите 8 точки, докато "железничарите" имат една повече и заемат предпоследната позиция. Септемврийци са в серия от седем поредни срещи без успех, като в 6 от случаите губят.
"Червено-черните" пък имат едва една шампионатна победа през този сезон, постигната преди четири кръга. След това тимът записа две равенства и едно поражение. Слабото представяне на Локомотив доведе до раздяла с Любослав Пенев. Клубът все още е в търсене на нов наставник, а днес край тъчлинията ще застане директорът на ДЮШ Александър Георгиев.
Апелативната комисия отхвърли жалба на Септември (Сф)
Младен Кашчелан няма да може да разчита на наказаните Галин Иванов и Виктор Добрев, както и на контузения Себастиан Уейд. Добрата новина е завръщането на Педро Ферейра.
Локо (София) обяви треньора за следващия си мач
В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми, което ще позволи на временния треньор да заложи на оптимален състав в търсене на трите точки.
Начало: 17:00 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: "Георги Аспарухов", София