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Столичен сблъсък на "Герена"

  • 6 ное 2026 | 07:40
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Столичен сблъсък на "Герена"

Септември и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Георги Аспарухов" стартира в 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Кабаков.

Двата отбора се намират на дъното в класирането - символичните домакини са последни със своите 8 точки, докато "железничарите" имат една повече и заемат предпоследната позиция. Септемврийци са в серия от седем поредни срещи без успех, като в 6 от случаите губят.

"Червено-черните" пък имат едва една шампионатна победа през този сезон, постигната преди четири кръга. След това тимът записа две равенства и едно поражение. Слабото представяне на Локомотив доведе до раздяла с Любослав Пенев. Клубът все още е в търсене на нов наставник, а днес край тъчлинията ще застане директорът на ДЮШ Александър Георгиев.

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Септември - Локомотив (София)

Начало: 17:00 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: "Георги Аспарухов", София

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