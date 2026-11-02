Арда и Септември влизат в мача помежду си в различно настроение

Съставите на Арда и Септември се изправят един срещу друг в мач от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е с начален час 19:30 и започва с първия сигнал на рефера Васил Минев.

Двата тима са в доста различно положение към момента от началото на сезона. Домакините влизат в мача с шеста позиция и 18 точки, като в предишния си мач играчите на Александър Тунчев спряха лидера Левски с равенство 1:1.

Гостите от своя страна са на дъното с едва осем точки. Тимът от София отскоро има нов старши треньор - Младен Кашчелан и ще се опита да влезе в правия път. Дебютът на специалиста обаче не бе успешен и Септември загуби с 0:2 визитата си на Черно море.

Двата тима вече играха помежду си в рамките на сезона, като в срещата от първия кръг на надпреварата двубоят в София завърши без победител 1:1. Себастиен Уейд бе точен за домакините тогава, но Бирсент Карагарен изравни.

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