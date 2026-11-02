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  2. Септември (София)

Арда 1:0 Септември (София), гол на Светослав Ковачев

  • 2 ное 2026 | 19:28
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Отборите на Арда и Септември (София) играят при резултат 1:0 в мач от 14-ия кръг на efbet Лига. Попадението реализира Светослав Ковачев (6).

Срещата в Кърджали започна перфектно за домакините, които стигнаха до бърз гол след само шест минути игра. Футболистите на Арда изнесоха добре топката, а след това бе изведен Станислав Иванов фронтално срещу вратата. Националът влезе в наказателното поле срещу двама играчи на Септември, но задържа добре, обърна се и пусна пас за Светослав Ковачев, който с левия крак стреля и не остави шансове на вратаря на столичани.

АРДА - СЕПТЕМВРИ 1:0

1:0 Светослав Ковачев (6)

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 5. Виктор Любенов, 6. Виктор Попов, 10. Светослав Ковачев, 16. Преслав Бачев, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 45. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 91. Станислав Иванов

Септември: 12. Владимир Иванов, 4. Мартин Христов, 10. Никола Илиев, 5. Йоан Бауренски, 3. Петър Господинов, 25. Стипе Вуликич, 26. Валантайн Озорнфавор, 22. Педро Ферейра, 17. Николас Фонтейн, 27. Андре Либерал, 29. Ерар Францети

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