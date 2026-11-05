Локо (София) обяви треньора за следващия си мач

Локомотив (София) обяви, че главният мениджър на Академията Александър Георгиев ще застане начело на отбора за предстоящия мач срещу Септември. Двата отбора се изправят един срещу друг утре на стадион "Георги Аспарухов" в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

Както е известно, клубът и Любослав Пенев се разделиха още преди сблъсъка с Ботев (Пловдив), като тогава край тъчлинията застана един от помощниците на Ел Голеадор.

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

"Локомотивци,

Утре гостуваме на „Септември“ на стадион „Георги Аспарухов“. Двубоят е от 17:00 часа, а нашите привърженици ще бъдат настанени в гостуващия сектор. Билетите ще бъдат на цена от 10 евро и ще се продават на касите, които ще отворят час преди началото на двубоя.

Септември и Локо (София) ще играят на "Герена"

За този двубой начело на тима ще бъде главният мениджър на Академията Александър Георгиев. В щаба му влизат помощниците Костадин Велков и Кристиян Величков, кондиционният специалист Васил Цветков, треньорът на вратарите Владимир Манолков и анализаторът Емил Енчев.

Елате на стадиона, за да подкрепим нашия клуб в този труден момент!", написаха "железничарите".

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