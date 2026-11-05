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Апелативната комисия отхвърли жалба на Септември (Сф)

  • 5 ное 2026 | 16:40
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Апелативната комисия отхвърли жалба на Септември (Сф)

Апелативната комисия към Българския футболен съюз отхвърли жалбата на Септември (София) за наказанието на Галин Иванов. Играчът на столичани е със спрени състезателни права за три срещи.

"Апелативната комисия, след като се запозна с жалбата, приложените към нея документи и относимите разпоредби на Дисциплинарния правилник на БФС за сезон 2026/2027 г., извърши преценка на процесуалната допустимост на жалбата:

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на ПФК "Септември" АД, гр. София, срещу решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 28.10.2026 г., в частта относно наложените на състезателя Галин Стефанов Иванов наказания "спиране на състезателните права" за 3 (три) срещи и глоба в размер на 160 евро.

Не се произнася по основателността на изложените в жалбата възражения. На основание чл. 63 от Дисциплинарния правилник на БФС решението е окончателно и не подлежи на обжалване", написаха от БФС.

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