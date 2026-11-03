Септември и Локо (София) ще играят на "Герена"

Двубоят между Септември (София) и Локомотив (София) от 13-ия кръг на efbet Лига ще се играе на стадион "Георги Аспарухов". Първоначално срещата трябваше да бъде на Националния стадион, но поради натоварения график там, именно домът на Левски ще приеме столичния сблъсък в петък.

Ден по-рано (четвъртък, 5 ноември) "сините" посрещат Ягелония на стадион "Васил Левски", а в неделя (8 ноември) там ще бъде дербито между Левски и ЦСКА.

Левски - ЦСКА по здрач

"По искане на НСБ и поради натоварения график на стадион "Васил Левски", срещата от XIII -ти кръг на ППФЛ /efbet лига/, между отборите на ПФК Септември София и ФК Локомотив 1929 София, ще се играе по програма на 06.11/петък/2026 г. от 17.00 часа, на стадион "Георги Аспарухов", написаха от Спортно-техническата комисия към БФС.

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