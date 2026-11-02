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СК към БФС твърди, че е спестен червен картон на Левски, но и на Лудогорец - извади видео

  • 2 ное 2026 | 17:57
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Съдийската комисия към БФС излезе с позиция относно ситуацията в началото на мача между Дунав и Левски, при която капитанът на "сините" Кристиан Димитров извърши грубо нарушение срещу съперник, но не бе изгонен от игра.

От СК извадиха и друга ситуация от кръга. Според БФС съдията на Локомотив (Пловдив) - Лудогорец, при резултат 2:0 в полза на разградчани, е трябвало да покаже не жълт, а червен картон на Текпетей за удар в брадата на съперник.

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"По отношение на ситуацията, възникнала в 9-ата минута на срещата от XIV кръг на efbet Лига между отборите на „Дунав“ Русе и „Левски“, Съдийската комисия към БФС счита, че е допусната грешка от съдийската бригада при определянето на дисциплинарната санкция спрямо състезател № 50 от отбора на ПФК „Левски“.

Комисията е на мнение, че подобен тип опасен контакт, характеризиращ се с висока степен на риск за здравето и безопасността на противника и довел до контузия, вследствие на която пострадалият състезател не е могъл да продължи участието си в срещата, представлява сериозно нарушение на правилата на играта – сериозна груба игра.

Съгласно Правило 12 от Правилата на играта, подобно нарушение следва да бъде санкционирано с директен червен картон", пише в позицията на СК, публикувана на сайта на БФС.

"По отношение на ситуацията в 78-та минута на срещата от 14 кръг на ефбет Лига между отборите на Локомотив Пд и Лудогорец, СК констатира нарушение на правилата на играта от страна на състезател с №37 от Лудогорец, който използва ръката си като оръжие спрямо лицето на опонент. При този инцидент СК е на мнение, че е допусната грешка от страна на съдийската бригада и ВАР, като не е взета правилната дисциплинарна мярка спрямо същия състезател, а именно директен червен картон за проява на насилие", се казва още в становището.

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Снимки: Startphoto

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